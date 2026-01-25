Geolier e l’intervista in radio tradotta in italiano, il cantante ci scherza su: “Però se lo fai sempre…”

Circolano nelle ultime ore gli estratti di un’intervista a Radio 105 a Geolier in cui uno dei conduttori, Tony Severo, traduce più volte le sue frasi dal napoletano. È montato un piccolo caso, nonostante nel corso di tutta l’intervista ci sia un clima di scherzo.

L'impatto della lingua napoletana di Geolier è un elemento che caratterizza il cantante più di quanto sia accaduto con molti artisti partenopei in passato. Per certi versi il suo successo di livello nazionale ha abbattuto barriere e un certo pregiudizio nei confronti della parlata dialettale, così ogni volta che Geolier rilascia un'intervista ci sono i margini affinché la cosa faccia notizia, anche solo per il confronto linguistico con chi lo intervista.

Un esempio è il caso della sua intervista a Radio 105 degli ultimi giorni, diventata un piccolo caso in queste ore per alcuni frame della chiacchierata dell'artista a 105 Friends, il programma condotto da Tony Ross & Manola. In particolare è finito sotto la lente d'ingrandimento l'approccio all'intervista di Tony Severo, che più volte nel corso dell'intervista ha tradotto in italiano alcune frasi pronunciate da Geolier in napoletano.

Atteggiamento che a qualcuno è parso poco corretto, soprattutto in considerazione della semplicità delle brevi frasi tradotte, forse comprensibili a chi non ha grande familiarità con il dialetto napoletano. A onor del vero, la visione completa dell'intervista offre un punto di vista molto differente dei toni dell'intervista rispetto agli spezzoni che circolano da ore sui social e che sembrano dare impressione di un Geolier quasi irritato dagli interventi di Severo e dai suoi molteplici tentativi di traduzione. Al contrario, l'intero intervento sembra dare idea di un clima di scherzo e relativamente sereno che sembra prevalere nel corso dell'intera intervista. C'è anche un momento particolare in cui il cantante si "ribella" simpaticamente alla traduzione simultanea del conduttore, ma sembra farlo in tono ironico e senza traccia di tensione. Insomma, la questione linguistica di Geolier è un tema, senza dubbio, ma non sembra un problema. Semmai c'è da precisare che Severo, pur essendo originario di Portici, in provincia di Napoli, viene da una formazione da doppiatore e si deduce sia particolarmente attento all'aspetto della dizione. Inoltre c'è da tenere conto di sensibilità diverse e dell'approccio comprensibile di un conduttore radiofonico di un'emittente nazionale che si preoccupa – forse in questo caso un po' troppo – di chi potrebbe non capire all'ascolto.