Luca Barbareschi e la battuta in diretta su Elodie: “Di quelle che cantano così”

Luca Barbareschi forse non ha ancora perdonato quel presunto no di Elodie a lavorare con lui di alcuni anni fa. Il produttore e conduttore, che nel 2023 aveva parlato pubblicamente del tentativo di coinvolgere l'artista in un suo film, ha parlato di Elodie in modo poco lusinghiero nel corso di Allegro ma non troppo, il programma che conduce alla domenica sera su Rai3.

Le parole di Luca Barbareschi a Allegro ma non troppo

Nel corso della puntata, Barbareschi ha pronunciato una battuta su Elodie mentre commentava l’esecuzione vocale in studio di Silvia Querci, cantante della band del programma, facendo riferimento in modo ironico alla cantante e attrice Elodie. Terminata l'esibizione dell'artista ospite in studio, Barbareschi, con tono lunsinghiero nei suoi confronti, ha detto: "Io queste le chiamo lezioni per Elodie… vorrei ogni puntata far vedere come si canta a quelle che cantano così!", accompagnando le parole con il gesto di dare le spalle alla telecamera e suscitando una reazione imbarazzata nella stessa Querci con cui si stava complimentando.

Il precedente del 2023, con il commento sui social di Barbareschi

Le parole di Barbareschi hanno suscitato reazioni contrastanti, sia per l'allusione palesemente volgare di Barbareschi e per il precedente che lega i due. L'attore, nel 2023, aveva scritto sotto a una sua foto sui social sottolineando nel commento che l'avrebbe voluta in un suo film come protagonista, ma che lei non aveva accettato di incontrarlo. Barbareschi aveva chiuso il commento dicendo a Elodie "sei fantastica", lasciando intendere di non avere in serbo rancore per quella decisione della cantante, che a sua volta non aveva risposto al commento di Barbareschi. Un sassolino che il conduttore si è tolto proprio con il commento su Rai3 alle capacità vocali dell'artista ma non solo, visto quel gesto censurabile che non è passato inosservato ed è finito, inevitabilmente, al centro di critiche.