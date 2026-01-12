USIGRAI difende Sigfrido Ranucci: “Luca Barbareschi lo ha minacciato in diretta TV, preoccupante il silenzio RAI”

“Stai attento”: le parole che Luca Barbareschi ha rivolto a Sigfrido Ranucci non sono passate inosservate. USIGRAI in una nota: “Una messinscena indegna del Servizio pubblico”.

USIGRAI prende una netta posizione contro Luca Barbareschi dopo il messaggio che il conduttore ha rivolto a Sigfrido Ranucci nel corso del programma di Rai3 Allegro ma non troppo: "Ha minacciato Ranucci, una messinscena indegna del Servizio pubblico".

USIGRAI chiede che i vertici Rai prendano posizione dopo le parole di Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci. In una nota, l'organizzazione sindacale che tutela i giornalisti Rai, rimarca come nell'azienda non si sia mai visto un episodio simile. Poi la richiesta alla Rai di intervenire: "Preoccupa il silenzio dei vertici Rai su un fatto così grave all’interno dell’Azienda e anche sulla campagna di delegittimazione portata avanti da alcuni quotidiani e parlamentari contro Report". In particolare, USIGRAI ha rimarcato la mancata presa di posizione del Direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini, "dalla cui Direzione sarebbero arrivati invece inviti alla prudenza per le inchieste di Report". E si chiede chiarezza sul tipo di "prudenza" richiesta. La nota si conclude con l'invito ad approfondire l'accaduto sia nel Consiglio di amministrazione della Rai che nella Commissione di Vigilanza Rai di cui si rimarca "l’assoluta gravità della sostanziale chiusura".

Cosa ha detto Luca Barbareschi su Sigfrido Ranucci. L'attore conduce il programma Allegro ma non troppo che va in onda su Rai3, in seconda serata, subito dopo la trasmissione Report. In apertura della puntata di domenica 11 gennaio, ha accusato il giornalista di non avere detto al suo pubblico che dopo Report sarebbe andata in onda la trasmissione Allegro ma non troppo. Poi si è spinto oltre: