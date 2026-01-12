Programmi tv
Barbareschi contro Ranucci: “Il conduttore di Report dimentica il mio nome. Strano, il suo consulente mi spia”

Una mancata formula di cortesia televisiva diventa il pretesto per una stoccata in diretta. Luca Barbareschi attacca Sigfrido Ranucci per non aver “passato la linea” ad Allegro ma non troppo e tira in ballo il consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia.
A cura di Stefania Rocco
Immagine

Tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi sembrerebbe non correre buon sangue. A dimostrarlo è bastato che un dettaglio di palinsesto — il classico “subito dopo di noi andrà in onda…” — si trasformasse nel pretesto per una stoccata in apertura di puntata.

Succede su Rai3, domenica 11 gennaio. Report va in onda come sempre e, in chiusura, Ranucci saluta il pubblico senza ricordare che subito dopo sarebbe partito Allegro ma non troppo, il programma condotto da Barbareschi in seconda serata. Fine. O meglio: fine per Report, inizio del caso.

Perché appena Allegro ma non troppo prende la linea, Barbareschi apre il suo programma togliendosi un sassolino dalla scarpa. E citando il collega che lo ha preceduto.

La stoccata di Luca Barbareschi al conduttore di Report

Vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi. Lui fa fatica a dirlo. Gli costerebbe poco dire che dopo il suo programma c’è il nostro, ma lui fa fatica”, ha dichiarato Barbareschi tra gli applausi del pubblico.

Fin qui, la questione potrebbe essere liquidata come un’irritazione da palinsesto. Ma Barbareschi decide di alzare il tiro e spostare il piano del discorso su quello personale. Nel mirino finisce il consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia, tirato in ballo come presunto protagonista di un’attività di “spionaggio” ai suoi danni — circostanza che Bellavia nega.

Il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto sui giornali. Per questo verrà querelato e visto che mi spiate, e io non spio voi, almeno ricordatevi il nome”, ha concluso il conduttore del programma di Rai3.

Il riferimento è a Bellavia, commercialista e consulente storico della trasmissione di Ranucci, citato in articoli che parlano di presunti dossieraggi e attività di raccolta di informazioni. Accuse che il diretto interessato ha però respinto pubblicamente, negando di aver spiato Barbareschi o chiunque altro.

Perché Ranucci potrebbe non aver “passato la linea” ad Allegro ma non troppo

C’è però un dettaglio che nella polemica sembra essere sfuggito a Barbareschi. Report non è solo un programma della domenica sera: va in onda in prima serata su Rai3, ma viene trasmesso anche in replica il sabato pomeriggio alle 16. E in quella collocazione, subito dopo Report, Allegro ma non troppo non va in onda.

Tradotto: se Ranucci, in chiusura, annunciasse sistematicamente il programma successivo, quella frase diventerebbe automaticamente anacronistica nella replica del sabato. Un dettaglio tecnico, certo. Ma anche una spiegazione molto più semplice — e molto meno dietrologica — del perché il conduttore di Report possa scegliere di chiudere senza “passare la linea” al collega di rete.

