Luca Barbareschi vede una foto di Elodie: “Ti volevo in un film, non hai voluto incontrarmi” Luca Barbareschi rivela di avere tentato invano di mettersi in contatto con Elodie per proporle il ruolo da protagonista nel suo ultimo film. Ma la cantante si sarebbe rifiutata di incontrare il regista.

A cura di Stefania Rocco

Luca Barbareschi rivela di avere tentato invano di mettersi in contatto con Elodie per proporle un ruolo da protagonista nel suo ultimo film. Ma la cantante avrebbe rispedito l’invito al mittente, rifiutandosi di incontrare il regista. È stato quest’ultimo a svelarlo. Per farlo, curiosamente, Barbareschi ha utilizzato una foto postata da Elodie sui social. Tra i commenti arrivato sotto lo scatto – decine, soprattutto da parte di fan ed estimatori – c’era quello del regista e attore che ha reso noto l’aneddoto.

Il messaggio di Luca Barbareschi a Elodie

Sotto una delle foto recentemente postate da Elodie su Instagram (e poi comparsa anche sul profilo Facebook dell’artista, dov’è stata intercettata dal regista), Barbareschi ha pubblicato il seguente commento: “Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai voluto incontrare. Peccato! Sei fantastica”. Per il momento, nonostante i complimenti, Elodie non ha risposto.

Luca Barbareschi e le molestie denunciate dalle attrici, cosa potrebbe avere infastidito Elodie

Tra i motivi che potrebbero avere spinto Elodie (da sempre molto attenta a temi come la violenza di genere) a rifiutare un incontro con il regista potrebbero esserci le recenti dichiarazioni di Barbareschi a proposito delle molestie denunciate dalle attrici del collettivo Amleta. Barbareschi, in un’intervista a Repubblica, aveva dichiarato: “Alcune di queste non sono state molestate, o sono state approcciate in maniera blanda. Altre andrebbero denunciate per quando si son presentate sedendo a gambe larghe: ‘Ciao che film è questo?’. Non ho mai avuto bisogno di fare trucchi per scopare, ho detto: ‘Amore chiudi le gambe, interessante, ma ora parliamo di lavoro’. Succede anche questo. E secondo me Amleta dovrebbe riguardare un campo più largo. Il problema delle molestie è generale, riguarda la commessa del negozio che deve subire per non perdere il posto. Deve cambiare. Ho quattro figli e voglio che siano liberi e non subiscano mai. Sono stato un bambino molestato, da otto a undici anni. I preti gesuiti, a Milano, mi chiudevano in una stanza, uno mi teneva fermo e l’altro mi violentava”. Dichiarazioni che avevano provocato la ferma risposta delle attrici di Amleta e una precisazione di Barbareschi: “Non ho mai minimizzato l’importanza e il coraggio di chi denuncia molestie o violenze subite. Al contrario, sono profondamente solidale, oggi e da sempre. […] È oggettivo che nel nostro ambiente sia usata, in alcuni casi in modo strumentale, questa piaga delle molestie per ottenere visibilità (nella mia intervista dichiaro che ‘alcune di queste attrici non sono state molestate, o sono state approcciate in maniera blanda’). Intendo dire che, così come è vero che ci sono uomini e donne di potere che si approfittano di persone fragili, è anche vero che ci sono attrici e attori che si fanno pochi scrupoli pur di raggiungere i loro obiettivi”.