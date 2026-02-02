Geolier in tuta a Che Tempo Che Fa si scusa con Fazio: “L’avevo chiesto”, poi la dedica a Chiara Frattesi
Geolier è stato l'ospite d'onore della puntata dell'1 febbraio 2026 di Che Tempo Che Fa, reduce da un successo travolgente con il nuovo album "Tutto è possibile". Un disco che ha polverizzato ogni record, diventando disco d’oro in appena una settimana e facendo da preludio a un tour negli stadi a partire dal prossimo giugno. Ma oltre ai numeri, a colpire il pubblico di Fabio Fazio è stata l'autenticità di Emanuele, tra look "di strada" e dichiarazioni d'amore pubbliche. Il siparietto con Fazio e la dedica alla fidanzata Chiara Frattesi: "Lo sai, quella canzone è dedicata a te".
Il siparietto con Fazio sulla tuta: "L'avevo chiesto"
Arrivati quasi al termine dell'intervista, il clima si è fatto disteso e complice. È stato lo stesso conduttore ad aprire la parentesi sul look di Geolier, che si è presentato in studio fedele alla sua divisa d'ordinanza: la tuta. "Ti voglio ringraziare perché mi hai citato in una canzone del disco, in Amen", ha esordito Fazio. La risposta del rapper non si è fatta attendere, svelando un retroscena sulla sua scelta stilistica:"Nella canzone dico ‘Se un giorno vado da Fazio, ci vado in tuta', ho mantenuto la promessa". Il clima è stato sereno e disteso, ma il napoletano ha comunque voluto precisare: "Non è un'offesa, te lo avevo chiesto". Fazio ha incassato il colpo con la consueta eleganza, rilanciando con una provocazione scherzosa: "Mi sarei offeso se tu non fossi venuto in tuta. Facciamo così: la prossima volta che ci vediamo io vengo in tuta, e tu metti l'abito blu". Un patto siglato con una stretta di mano e la promessa di Geolier: "Promesso. Allora ti faccio io l'intervista".
La dedica a Chiara Frattesi: "Lo sai, è per te"
Ma il momento più alto di tenerezza è arrivato quando si è passati a parlare dei contenuti del nuovo album, uscito lo scorso 16 gennaio e già piantato stabilmente al primo posto della classifica FIMI. In particolare, l'attenzione si è spostata sul brano "Stelle", una traccia che segna una svolta nella scrittura del rapper. "Questo brano è la prima vera storia d'amore che racconti", ha incalzato il conduttore. Geolier ha confermato: "È la prima canzone che ho dedicato alla mia ragazza". Alla domanda se lei ne fosse al corrente o se fosse una sorpresa della serata, il rapper ha risposto con un timido: "Lo sa già". A quel punto, le telecamere hanno cercato e trovato Chiara Frattesi, presente in studio tra il pubblico. Geolier, visibilmente imbarazzato ma con gli occhi che brillavano, si è girato verso di lei indicandola: "Lo sai, è per te". Un siparietto dolcissimo che conferma, una volta di più, la solidità del loro legame, proprio mentre la carriera di Emanuele tocca vette sempre più alte.