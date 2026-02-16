Fiorella Mannoia e l’incontro con De André: “Gli dissi una cosa mentre eravamo al buio, lui mi prese e mi baciò”

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, Fiorella Mannoia regala un racconto inedito sul suo legame con Fabrizio De André. Dal bacio rubato dietro le quinte di un concerto alla consapevolezza di un’eredità artistica che solo lui ha saputo restituirle: “Se sono quella che sono, è anche grazie a lui”.

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa nella puntata di domenica 15 febbraio, Fiorella Mannoia regala un racconto inedito sul suo legame con Fabrizio De André. Dal bacio rubato dietro le quinte di un concerto alla consapevolezza di un'eredità artistica che solo lui ha saputo restituirle: "Se sono quella che sono, è anche grazie a lui. Mi ha cambiato la vita, glielo dissi e lui mi baciò".

Il bacio al buio dietro le quinte. Il racconto di Mannoia ci riporta dietro le quinte di un concerto di Faber, durante il momento solenne dei bis. Approfittando dell'oscurità e dell'emozione, Fiorella trovò la forza di avvicinarsi al cantautore ligure per dirgli quello che portava nel cuore: "Siamo andati a sentire le ultime canzoni dietro al palco. Tra un brano e l'altro, approfittando del buio perché altrimenti non avrei mai avuto il coraggio di farlo, con le lacrime agli occhi gli dissi: ‘Tanto lo so che ti sto dicendo una cosa che ti hanno detto in tanti, però mi hai cambiato la vita. Se sono quella che sono è anche grazie a te'. In quel momento, lui mi ha presa e mi ha baciata".

Durante l'intervista, Mannoia ha riflettuto anche sull'impegno civile della musica di De André, soffermandosi in particolare su un capolavoro come "La guerra di Piero". Un brano che oggi, in un contesto internazionale sempre più teso, risuona con una forza profetica e amara. "Fabrizio diceva spesso che aveva scritto tanto sulla guerra, ma sentiva che non era servito a niente", ha spiegato nello studio di Fazio. Il rapporto tra i due non è stato solo fatto di parole sussurrate al buio, ma di musica condivisa. Fiorella è stata una delle voci più presenti nei tributi dedicati a Faber (indimenticabile la sua versione de Il Pescatore), portando avanti quella missione di "umanità" che De André aveva messo in ogni sua nota.