Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni oggi: il ricordo dei colleghi in Rai

La Rai ha ricordato Fabrizio Frizzi nel giorno in cui avrebbe compiuto 68 anni. A sette anni dalla scomparsa, avvenuta il 26 marzo 2018, il conduttore romano resta una presenza viva nella memoria dei colleghi che hanno lavorato con lui e del pubblico che lo ha amato. E sono state diverse le testimonianze, i racconti, i ricordi dei tanti personaggi e ospiti apparsi nella giornata di oggi in tutta la programmazione, televisiva e radiofonica, che hanno voluto lasciare un ricordo al conduttore scomparso prematuramente.

Fiorello: "Ha dato tanto a questa azienda"

Fiorello a La Pennincanza

Durante La Pennicanza su RaiRadio2, Fiorello ha voluto dedicare un momento al ricordo dell'amico: "Ha dato tanto a questa azienda. Vogliamo ricordare con tanto amore e tanto affetto la sua generosità, il suo sorriso, la sua umanità." Parole semplici, pronunciate con la voce di chi sa cosa significa perdere un amico oltre che un collega. Fiorello ha poi mandato in onda uno spezzone di Frizzi che, dal vivo, esegue "Hai un amico in me" di Riccardo Cocciante, indimenticabile colonna sonora di Toy Story.

Pino Insegno e l'amicizia nata con la Premiata Ditta

A La Volta Buona, Caterina Balivo ha dedicato un intero blocco a Frizzi. Ospite in collegamento, Pino Insegno ha raccontato la loro storia: "La nostra è una storia che parte dagli inizi, dai tempi dell'Allegra Brigata che andò ospite in un suo programma."

Il ricordo si è fatto più personale quando Insegno ha ripercorso il giorno della morte dell'amico: "Quel giorno non sono neanche andato in chiesa. Ho pianto in macchina. Quei casi lì sono occasioni per la gente per venire, autografi, foto, cose che danno fastidio". Insegno ha poi condiviso momenti intimi che restituiscono l'immagine di un Frizzi lontano dalle telecamere: "Sono stato al matrimonio di Fabrizio, le serate insieme, quando Rita gli diceva: ‘Non ridere a bocca aperta, Fabrì!'."

Un dettaglio apparentemente banale che racconta la naturalezza di quella relazione. E poi l'aneddoto sui figli: "Quando i miei figli non mangiavano, chiamavo Fabrizio e dicevo ai figli: ‘Ti faccio chiamare da Woody!'." Un riferimento al personaggio di Toy Story che Frizzi doppiava e che usava per fare da complice educativo ai bambini dell'amico.

Antonella Clerici e la foto che non la lascia mai

Il ritorno a sorpresa di Fabrizio Frizzi in Rai da Antonella Clerici con Carlo Conti.

Anche Antonella Clerici ha voluto ricordare Frizzi durante È sempre mezzogiorno: "Oggi sarebbe stato il compleanno del mio amico Fabrizio Frizzi, avrebbe compiuto 68 anni. È sempre nei nostri cuori."

La conduttrice ha mostrato una foto che la ritrae insieme a Frizzi e Carlo Conti, un'immagine che custodisce come un talismano: "Questa foto è sempre nel mio cuore. Nel mio camerino ho la foto di quando loro sono entrati per farmi una sorpresa in studio e quella foto ce l'ho sempre con me."

La Clerici ha sottolineato come Frizzi fosse riuscito a costruire un rapporto speciale non solo con i colleghi ma anche con il pubblico: "È una persona pubblica, Fabrizio, ed è così amata dal pubblico." A sette anni dalla sua scomparsa, la Rai continua a sentire la sua mancanza. Non solo per il professionista che ha condotto con successo tantissimi programmi, ma per l'uomo che, come ricordato da tutti i colleghi, ha lasciato un segno indelebile nel pubblico.