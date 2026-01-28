Emma: “Stefano De Martino il fidanzato che mi ha fatto più ridere. Non è stata l’unica storia finita per corna”

Emma Marrone ospite del podcast di Victoria Cabello, Fuori di Cabello, ha parlato tanto di sé, del suo carattere e del rapporto di amicizia con Stefano De Martino, il conduttore Rai con il quale ha avuto una storia d'amore che risale alla loro esperienza ad Amici, risalente alla stagione 2009/2010. Oggi lo definisce "il fidanzato del liceo", legato a ricordi del passato, che non potrebbe mai tornare ad essere suo partner. Nonostante il tradimento con Belen Rodriguez, la separazione e il tempo lontani, i due si sono ritrovati come ottimi amici:

Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando, con personaggi molto addicted alla roba del gossip. Io con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti. È finita in maniera turbolenta, ma c'erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni.

"Il gossip del tradimento non aiutò la mia carriera, ci ho messo anni per uscirne"

Emma Marrone chiacchierando con Victoria Cabello della sua passata relazione con Stefano De Martino, ha spiegato che ai tempi della loro rottura per il tradimento del conduttore con Belen Rodriguez, finì sulle copertine dei giornali e "questa cosa mi ha rallentato la carriera di almeno 5 o 6 anni". Avrebbe voluto che si parlasse di lei per la vittoria ad Amici, per il suo talento, e non per il gossip. "Per uscire da quella roba e diventare credibile ci ho messo anni", le parole. Oggi si frequentano come due buoni amici: "Ci vogliamo bene, abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Siamo amici, non c'è cosa più bella di recuperare la parte più bella del nostro rapporto. Ognuno ha la sua strada, e ci vogliamo bene", ha concluso spiegando, per finire, che i loro incontri, segnalati spesso da influencer e media della cronaca rosa, sono voluti solo per il piacere di ritrovarsi, da amici, e non per altri fini.