Stefano De Martino ed Emma Marrone ospiti nella stessa puntata di C’è posta per te di sabato 17 gennaio

Emma Marrone e Stefano De Martino sono gli ospiti della seconda puntata di C’è Posta per Te di sabato 17 gennaio 2026. Ex coppia amatissima, oggi legati da un rapporto di amicizia, regaleranno sorprese a spettatori e ai protagonisti delle storie dello show di Maria De Filippi.

C'è posta per te torna in tv sabato 17 gennaio 2026 con una nuova puntata ricca di storie e sorprese. Maria De Filippi, in prima serata su Canale5, porterà al centro del suo studio nuovi racconti di vita quotidiana, tra storie d'amore e rapporti familiari burrascosi, e regalerà anche due sorprese ai suoi ospiti in studio. Per il secondo appuntamento del suo ‘people show' ha scelto due volti molto amati dello spettacolo italiano: Emma Marrone e Stefano De Martino.

Nonostante siano passati anni dalla loro relazione, che nacque nella casetta di Amici nella stagione 2009/2010, e che durò circa due anni, entrambi continuano a esercitare un forte richiamo mediatico. La storia d'amore, che finì per volere di Stefano De Martino che si innamorò di Belen Rodriguez, si è trasformata oggi in una tenera amicizia che entrambi hanno sempre raccontato pubblicamente. Saranno ospiti della stessa puntata di C'è posta per te di sabato 17 gennaio 2026 per regalare un sorriso ai protagonisti dell'appuntamento, loro fan.

E la presenza di Stefano De Martino su Canale5 assume anche un altro significato, che va oltre la semplice ospitata televisiva. Vedere il volto centrale di Rai 1, dove guida con enorme successo il game show dell'access prime time Affari Tuoi, sulla rete ammiraglia Mediaset, competitor per eccellezza della tv di Stato, mostra come il conduttore sia un personaggio riconosciuto e spendibile su più palcoscenici, oltre che ancora estremamente legato a Maria de Filippi, guida fondamentale nel suo debutto nel mondo dello spettacolo. Grazie a lei, infatti, è entrato nel piccolo schermo, come allievo di Amici: l'affetto e la stima che provano l'uno per l'altra li tengono uniti, come dimostra il fatto che spesso De Martino sia coinvolto nei programmi della celebre conduttrice. Stesso discorso vale per Emma Marrone, cantante che ha debuttato nel panorama musicale italiano grazie al talent show della De Filippi.