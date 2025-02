video suggerito

Emma supporta Stefano De Martino: "Bravo Step", cosa aveva detto lui sul rapporto con le ex Stefano De Martino ha fatto tappa a Roma con il suo spettacolo Meglio Stasera. Tra il pubblico anche Emma Marrone, con cui ha avuto una relazione di tre anni. "Un giocatore lo vedi al coraggio, bravo Step", ha scritto la cantante su Instagram. Tra loro ancora oggi un rapporto di affetto e stima. "Non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano bene", aveva raccontato il conduttore.

A cura di Elisabetta Murina

Stefano De Martino ha fatto tappa a Roma con il suo spettacolo Meglio Stasera. Nella serata dell'8 febbraio, il conduttore di Affari Tuoi e Stasera Tutto è possibile si è esibito al Teatro Brancaccio di fronte a una platea di oltre mille persone. Tra queste anche donne che hanno fatto parte della sua vita, come Emma Marrone. I due sono stati insieme per tre anni, dal 2009 al 2012, all'epoca della loro partecipazione al talent Amici. La relazione poi finì, stando ai gossip di quel periodo, per i tradimenti di lui con Belen Rodriguez, che sarebbe poi diventata madre di suo figlio Santiago.

Emma Marrone supporta Stefano De Martino

Emma Marrone era tra il pubblico dello spettacolo di Stefano De Martino a Roma. La cantante ha pubblicato su Instagram un video della serata, in particolare il momento in cui il conduttore si è esibito con il brano La leva calcistica della classe '68 di Francesco De Gregori. "Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step", ha scritto. Nonostante siano passati oltre 10 anni dalla fine del loro amore, i due hanno mantenuto un rapporto di affetto e stima professionale. Furono una coppia per tre anni, all'epoca entrambi erano all'inizio delle rispettive carriere. A farli incontrare il talenti Amici di Maria De Filippi, dove lui partecipò come ballerino e lei come cantante.

Cosa aveva detto Stefano De Martino sugli amori passati

Lo scorso settembre, ai microfoni di BSMT, De Martino aveva raccontato a Gianluca Gazzoli la sua idea riguardo alle donne che ha amato e hanno fatto parte della sua vita: "Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene. L'idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l'amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo punto come succede ti separi, cioè non far parte più della vita dell'altro per me è una cosa proprio crudele".

Oltre a conservare un rapporto di affetto, il conduttore spiega di gioire dei loro successi visto il "pezzo di strada" che hanno condiviso insieme: "Per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato. Gioisco dei loro successi, perché c'eri quando quei progetti erano solo dei sogni, è in qualche modo riconoscersi e dire ‘ce l'abbiamo fatta' ".