Il provino di Stefano De Martino ad Amici va in onda su Rai 1: la reazione di Francesco Paolantoni Sabato 21 giugno su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Chi può batterci?. Nel corso della serata è stata fatta una domanda su Stefano De Martino ed è stato mandato in onda il suo provino risalente al 2009 ad Amici di Maria De Filippi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Nell'ultima puntata di Chi può batterci? condotto da Marco Liorni è andato in onda il provino di Stefano De Martino ad Amici. Il game show di Rai1 ha trasmesso una parte del filmato del casting per il talent di Maria De Filippi, invitando Paolo Conticini a rispondere al quesito: "Cosa è successo a Stefano De Martino alla prima selezione per partecipare ad Amici?".

Il provino di Stefano De Martino ad Amici

"Per la prima domanda ho bisogno che tutti vediate questo filmato, di una persona che conoscete e conosciamo molto bene". Con queste parole si è aperta la puntata di Chi può batterci?, in onda sabato 21 giugno su Rai1. Poco dopo, è stato trasmesso un video risalente al 2009 che mostrava il provino e l'ammissione di Stefano De Martino. Nelle immagini si vedeva Maria De Filippi chiedere al giovanissimo aspirante ballerino quanti anni avesse, ricevendo come risposta: "Diciannove, sabato prossimo venti".

Le reazioni al provino di Stefano De Martino

Per la domanda "Cosa è successo a Stefano De Martino alla prima selezione per partecipare ad Amici?" le opzioni di risposta sono state le seguenti: Ha visto la De Filippi ed è scappato; è arrivato a selezione conclusa; gli si sono strappati i pantaloni; è svenuto. Francesco Paolantoni, grande amico del conduttore di Affari Tuoi, non aveva dubbi: "Io so tutto di Stefano De Martino, nella vita privata e nella vita professionale. Posso dire tutto?". Si è detto convinto che fosse arrivato a provini conclusi. Anche Paolo Conticini si è detto d'accordo. Grande disappunto per i due quando hanno scoperto che in realtà svenne. "Era luglio, era a Roma e faceva molto caldo, per cui venne addirittura chiamata una macchina per riportarlo a casa" ha spiegato la voce fuori campo dello show di Liorni. "Sono leggende metropolitane" ha replicato Paolantoni.