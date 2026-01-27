Fabrizio Corona accusa Maria De Filippi per l’uscita di Belen Rodriguez da Mediaset: “Così Belen ha perso il lavoro”

"Maria De Filippi è la donna più importante di Mediaset". Nella seconda parte a pagamento di Falsissimo, non c'è solo Claudio Lippi che dalla terapia intensiva lancia le sue invettive nei confronti del mondo Mediaset. C'è una parte dedicata a Maria De Filippi. Una parte nella quale proprio Fabrizio Corona anticipa che dedicherà una puntata di Falsissimo tutta su di lei. "Maria decide chi fa carriera e chi no. Chi costruire e chi no", spiega Corona. E poi passa a Belen Rodriguez: "Lo sapete perché Belen non lavora più?"

Che cosa ha raccontato Fabrizio Corona su Maria De Filippi e il rapporto con Belen Rodriguez

"Lei (Maria De Filippi, ndr) dopo aver creato De Martino, ha preso Belen". E Corona racconta che è stata proprio la De Filippi ad averla "messa" a Tu sì que vales, riassumendo di fatto la storia della soubrette argentina all'interno del programma: "ci ha messo quello con la barba che fa rugby" (Martin Castrogiovanni, ndr), "ha cominciato a metterci la ballerina quella un po' stramba" (Giulia Stabile, ndr), "poi ci ha messo il fidanzato della sua prescelta, Raffaella Mennoia"riferendosi ad Alessio Sakara. Lo chiama "karateka" e Corona fa un po' di confusione con l'ordine d'arrivo di questi personaggi. Il succo però non cambia.

Secondo la versione di Corona, Belen sarebbe stata sbattuta fuori da Mediaset dal momento in cui avrebbe chiesto a Maria De Filippi una posizione diversa da quella di dover condividere il tavolo con personaggi del calibro diverso dal suo.

"Non lo vuoi fare più?": il racconto di un presunto scontro tra Maria De Filippi e Belen Rodriguez

Belen, che non è la prima arrivata, va da Maria e gli dice: "Maria, ho quasi quarant'anni, credo di avere un'immagine, una storia, una carriera, ho fatto anche Sanremo, mettimi lì sopra, io il tavolo con questi quattro sconosciuti non lo voglio fare più".

Dove per "lì sopra" s'intende forse un ruolo differente, magari da giudice. Corona, a questo punto, si produce in uno dei suoi talenti nascosti: imitare la voce di Maria. "Non lo vuoi FARE più? Non lo vuoi FARE più? Io lì sopra non ti metto".

Da questo momento, secondo la versione di Fabrizio Corona, Belen Rodriguez avrebbe progressivamente perso appigli a Mediaset fino alla sua estromissione. Ci sarebbe stata la redazione de Le Iene, sempre secondo il racconto di Corona, che avrebbe fatto carte false per averla di nuovo con sé, ma non se ne sarebbe fatto nulla proprio a causa di quello che sarebbe successo tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi.