Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: “Vorrei vedere saltare un po’ di teste”

Claudio Lippi compare, da un letto d’ospedale e in terapia intensiva, nella puntata di Falsissimo del 26 gennaio nella quale si parla di Mediaset. In una videochiamata con Corona, si complimenta con l’ex re dei paparazzi e dichiara: “Vorrei vedere saltare un po’ di teste”.
A cura di Gaia Martino
Claudio Lippi è presente nella puntata di Falsissimo lanciata da Fabrizio Corona lunedì 26 gennaio 2026. L'ex re dei paparazzi nel nuovo episodio del suo podcast su Youtube, dal titolo Il prezzo del successo parte finale, parla di Mediaset, di Pier Silvio Berlusconi, e di alcune dinamiche legate all'addio di Barbara D'Urso all'azienda. Corona nella puntata mostra una videochiamata con Claudio Lippi, noto conduttore da anni lontano dalla Tv, che si complimenta con l'ex re dei paparazzi per aver sollevato il caso, sostenendo di voler "vedere saltare un po' di teste". "Vorrei far capire insieme a Fabrizio che cosa vuol dire parlare alla gente, non prendendola in giro", le sue parole. Stando a quanto dichiara Fabrizio Corona, Claudio Lippi si trova in terapia intensiva, ricoverato in ospedale, "in fin di vita": "Lui è stato abbandonato e cacciato dalla Tv", aggiunge l'imprenditore.

L'appello di Claudio Lippi la scorsa estate: "Vorrei tornare in Tv"

Lo scorso giugno Claudio Lippi in un'intervista rilasciata a Fanpage.it aveva raccontato di "convivere normalmente" con i problemi di salute avuti in passato, "un infarto, una pleurite essudativa" e un'intervento di bypass quadruplo. Nonostante i suoi 80 anni, "credo ancora che ci siano iniziative positive e importanti da portare avanti". E a tal proposito, fece un appello affinché venisse reinserito nel mondo dello spettacolo. "La mia vera ambizione è tornare davanti alla gente. Che sia Rai, Mediaset, Discovery o la piazza. Dove c'è una telecamera per me è televisione. Certo, non pretendo compensi milionari come quelli di Stefano De Martino o di Amadeus, ma che mi si paghi l'esperienza e che si consideri che sono ancora una risorsa. Non è la carta d'identità che dichiara le capacità. È il cervello che conta, non l'età. Quindi quello che io chiedo è di fare una televisione che mi appartenga e che possa condividere con la gente comune che per me è più importante dei cosiddetti vip", disse.

