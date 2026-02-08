Claudio Lippi lancia un format su Instagram, il noto volto tv pronto a parlare dopo le dichiarazioni a Falsissimo

Claudio Lippi ha lanciato un format dal suo profilo Instagram, che in pochissime settimane ha raggiunto i 100mila follower, dal titolo "Cosa ne pensate". Il noto volto tv ogni domenica alle 18, aprirà una diretta, nella quale verranno affrontati gli argomenti proposti da coloro che lo seguono nel corso della settimana. Argomenti di attualità, che riguardano la televisione e molto altro, come è lui stesso a raccontare.

Il format social di Claudio Lippi

Dopo la videochiamata con Fabrizio Corona, che ha allarmato il pubblico sulle condizioni di salute di Claudio Lippi, ripreso mentre si trovava in ospedale, il conduttore ha deciso di sfruttare la potenza dei sociale per far sentire la sua voce. D'altra parte lo aveva annunciato: "Vi dirò tutto, ho tante cose da raccontarvi" aveva detto una volta aperto il suo profilo Instagram, alludendo al fatto che in decenni di carriera avesse assistito a molte situazioni non propriamente chiare e che, quindi, con la sua testimonianza avrebbe potuto far luce su questioni anche spinose. Immediatamente il profilo di Lippi è riuscito ad attirare l'attenzione dei curiosi, ragion per cui l'iniziativa di lanciare un format, sembra sia stata accolta con un certo entusiasmo da parte degli utenti che, magari, dopo le dichiarazioni a Falsissimo, vorrebbero davvero saperne di più. Il conduttore, però, ha pensato a una versione più blanda di questo spazio, in cui parlare sì, ma di tutto, come è lui stesso ad annunciare:

Nasce un nuovo appuntamento e si chiama “Cosa ne pensate”. Durante la settimana vi proporrò un tema, una domanda, uno spunto sull’attualità. Raccoglierò le vostre opinioni, i vostri pensieri, i vostri punti di vista. Poi, la domenica alle 18:00, ne parleremo insieme qui su Instagram. Con calma, senza rumore, dando spazio alle idee e alla condivisione.

È lui stesso a sottolineare, d'altra parte, da dove nasca l'esigenza di questo format: "Perché le domande sono importanti. E la voce delle persone conta. Vi leggerò, vi ascolterò e porterò le vostre parole dentro questo incontro".