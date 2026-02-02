Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: “Sono vivo e non sono in terapia intensiva”

Claudio Lippi, in un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato: “Sono vivo, sano magari non tanto però sono vivo”. Poi, ha ringraziato Fabrizio Corona che, a suo dire, con coraggio ha iniziato a parlare dei “circolini” che si nascondono nel mondo televisivo.

Claudio Lippi ha rotto il silenzio dopo la controversa puntata di Falsissimo che lo ha visto protagonista. Fabrizio Corona aveva detto di lui: "È in fin di vita, anche se lui dice che non sta morendo". Il tutto mentre mostrava la videochiamata dalla terapia intensiva. Il noto conduttore, in queste ore, ha voluto riappropriarsi della narrazione sul suo conto e ha aperto un profilo Instagram: "Sono vivo e non sono in terapia intensiva".

Claudio Lippi ha pubblicato un video sul suo nuovo canale Instagram. Per prima cosa, ha chiarito di non essere più in terapia intensiva: "Sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto nel corso di altri appuntamenti". Ha spiegato di avere aperto questo profilo soprattutto per via del "supporto" e "dell'insistenza" della figlia Federica. E ha ironizzato: "Lo devo fare altrimenti rischio delle pene corporali".

Perché Claudio Lippi è sbarcato su Instagram. Il conduttore ha chiarito il motivo che lo ha spinto ad aprire un nuovo profilo sui social: "Ho una lunga storia da raccontarvi. Se iniziamo oggi, non so se finiamo a Ferragosto". Quindi ha spiegato che dopo anni di silenzio, ritiene che questo possa essere un modo per "riprendere il rapporto con quello che per me è vita: il rapporto con il pubblico". Spera che attraverso Instagram possa aprire un dialogo con la gente e "farmi conoscere per quello che sono". Come aveva fatto nei mesi scorsi in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di andare in pensione:

Sono tempi in cui si inventano le cose anziché dire la verità. Dire la verità per me è essenziale. Io ho un solo credo: il rispetto e la dignità. Non voglio fare la vittima, in questa occasione di incontro voglio solo dirvi: ci sono, se volete scambiare idee, se avete domande, se avete curiosità sulla televisione che frequento da sessant'anni. Qualcuno dirà che potrei andare in pensione. No, in pensione no.

Ha anche chiarito di non volersi adattare a fare cose che non rispecchiano la sua idea di dignità. Nel video, Claudio Lippi non ha preso le distanze da Fabrizio Corona dopo la controversa puntata di Falsissimo con la videochiamata dalla terapia intensiva in cui attaccava Mediaset e alcuni artisti dell'azienda. Al contrario, lo ha ringraziato: