Belén: “Non sono stupida, non è stato Fabrizio Corona a vendere le foto in cui facevamo sesso”, ma si sbagliava

La storia d’amore di Fabrizio Corona e Belén Rodriguez

Tra gli argomenti trattati da Fabrizio Corona nella docuserie Netflix Io sono notizia c'è anche la relazione con Belén Rodriguez. La showgirl è stata legata al cinquantunenne dal 2009 al 2012, attraversando momenti profondamente travagliati. In particolare, ha sofferto tanto quando sono state rese pubbliche le foto che la ritraevano mentre aveva un rapporto sessuale con Fabrizio Corona nel corso di una vacanza alle Maldive. Peccato che a diffonderle sia stato proprio l'ex re dei paparazzi.

Cosa è successo a Belén Rodriguez durante la relazione con Fabrizio Corona. Nella docuserie targata Netflix l'uomo parla delle sue compagne come donne che in qualche modo ha amato, ma che ha anche usato: "Io sono stato innamorato di tutte le mie donne, però poi ha prevalso sempre la mia ossessione per il guadagno. L'ho fatto con Nina. L'ho fatta innamorare e l'ho usata, anche se l'ho amata. Identico con Belén. Loro si facevano usare, facevano finta di non vedere". E anche durante la relazione con Belén Rodriguez, nonostante abbia più volte dichiarato di essere cambiato per lei, non ha resistito alla tentazione di monetizzare sul loro rapporto. Nel corso di un viaggio romantico alle Maldive con la sua compagna, ha informato il paparazzo Maurizio Sorge che si è appostato per fotografarli insieme.

Fabrizio Corona e Belén Rodriguez durante la loro relazione

Le foto con Corona che hanno fatto soffrire Belén. Corona, nella docuserie, ha raccontato: "A un certo punto io e Belén ci ubriachiamo e iniziamo a fare l'amore e lui dietro fotografava". Maurizio Sorge immortala la scena: "Sono stato testimone di un loro amplesso". Quando le foto uscirono su un giornale, Belén scoppiò a piangere davanti a Corona, dicendo di vergognarsi e chiedendosi che cosa avrebbero pensato i suoi genitori: "Chiama il direttore, fai qualcosa, è la mia fine". Corona inscena una farsa in cui finge di essere arrabbiato quanto lei, le promette che avrebbe risolto tutto e si chiede chi sia stato a scattare quelle foto e a diffonderle.

Fabrizio Corona e Belén Rodriguez insieme

Intanto, inizia a serpeggiare l'indiscrezione secondo la quale la paparazzata sarebbe stata realizzata proprio in accordo con il compagno di Belén. La showgirl argentina, intervistata, replica a questa ipotesi esprimendo la sua totale fiducia nei confronti del fidanzato:

In vacanza Fabrizio mi ha fatto un regalo e ha spento il telefono per quattro giorni. Io ero lì con lui e nessuno ha chiamato nessuno. Se dovessi scoprire che è stato Corona? Ancora! Io non ci credo, punto e basta. Ragazzi io non sono una bambina, non sono una ragazza stupida. Basta, punto.

Le ultime parole famose. Corona nella serie ha chiarito: "Con lei fingevo, ero stato io".