Fabrizio Corona e il rapporto tossico con Nina Moric e Belén Rodriguez: esibite come trofei e “usate” per fare soldi

Nina Moric, Fabrizio Corona e Belén Rodriguez

Nella docuserie Io sono notizia emerge il rapporto tossico di Fabrizio Corona con le sue ex. Da Nina Moric a Silvia Provvedi, passando per Belén Rodriguez, le donne per lui sono un mezzo per ottenere prestigio, visibilità, potere e soprattutto soldi. Impermeabile alle loro lacrime, le svende ai paparazzi e le "plasma" quando non le reputa alla sua altezza.

"Ha ucciso Fabrizio, perché nascesse Corona": assicura chi lo conosce. E per cinque episodi tentano di convincerci di una presunta dicotomia tra l'uomo sensibile, buono e intelligente che sarebbe nel privato e il personaggio pubblico allergico alle regole, ossessionato dai soldi e pronto a sacrificare tutto e tutti per raggiungere i suoi scopi. Peccato che il cinquantunenne non tolga mai la maschera dello spaccone per lasciare trapelare ciò che c'è dietro. Il risultato è un'occasione mancata che sfocia in un ritratto desolante di un uomo talmente schiavo del denaro da convincere Nina Moric ad abortire per non rischiare di interrompere il flusso di guadagni che la modella era in grado di garantire.

Ma c'è dell'altro. Secondo quanto emerge dalla docuserie, colui che oggi si erge a moralizzatore del mondo dello spettacolo e spiattella le chat private di Raoul Bova accusandolo di avere tradito Rocio Munoz Morales, avrebbe chiesto alla modella croata – che all'epoca era sua moglie – di infilarsi nel letto di Eros Ramazzotti per poterli fotografare insieme.

“Le ho usate, ma loro si facevano usare. Facevano finta di non vedere”: se ne lava le mani lui, parlando di Nina Moric e Belén Rodriguez. E nel suo dipingersi come lo stereotipo del maschio tossico, si lascia andare a dichiarazioni talmente prive di empatia che sembrano pronunciate con il solo scopo di provocare, fare rumore, ricalcare i margini di quel ruolo di bello e dannato che ormai sembra averlo imprigionato.

L’assurda proposta di Fabrizio Corona a Nina Moric

Nina Moric e Fabrizio Corona

Nina Moric, tra le ex di Corona, è forse colei che più di tutte ha pagato a caro prezzo l’avidità del pupillo di Lele Mora. Nella docuserie è presentata come un trofeo: “Era considerata la donna più bella del mondo, l’ho conquistata in cinque minuti”. È la donna giusta al momento giusto. In grado di dare “visibilità” a Corona e “potere” all’agenzia. L’ex re dei paparazzi fiuta l’affare. Non gli basta avere una relazione con lei, deve anche battere cassa. Le fa firmare un contratto in cui la modella lo autorizza a gestire i suoi impegni professionali. Da allora le fa fare una serata dietro l’altra, tiene il grosso dei soldi per sé e a lei rifila le briciole: "Non sapevo quanto guadagnavo, ma una volta in macchina vidi un assegno. Lui prendeva 50, a me dava 5”. Nina Moric rimane incinta. Aspetta due gemelli. Corona ha il terrore di perdere l’unica cosa di cui gli importi veramente, i soldi, e quindi la convince ad abortire. La modella si colpevolizza:

L'ha voluto lui, però io l'ho assecondato, quindi l'ho voluto anch'io. Avrei voluto che mi fermasse. Ho ucciso due bambini. Non ne vado fiera. Lui gli ha dato i nomi pur sapendo che stavo per ucciderli. E si vantava nei bar.

Anche in questa parte del racconto, non c’è traccia del presunto Fabrizio dal cuore d’oro. Corona tiene fede al suo personaggio e fa sapere che in fondo di quell’aborto non gli importa più un bel niente:

Tutta la mia attività lavorativa era basata sulla carriera di Nina, guadagnavo un sacco di soldi. È una ferita che lei si porta dietro, io no. La convinsi ad abortire. Dopo l'aborto incominciai a guadagnare ogni giorno cifre esorbitanti. Capolavoro.

E quando sembra che il punto più basso sia stato raggiunto, Nina Moric racconta un altro retroscena del suo matrimonio. Era diventata già madre di Carlos, quando il marito le chiese di infilarsi nel camerino di Eros Ramazzotti e avere un rapporto sessuale con il cantante perché lui potesse fotografarli insieme:

Eros Ramazzotti si stava separando da Michelle Hunziker. Sento Fabrizio che sta parlando con un fotografo, stanno creando un piano. Si gira verso di me e mi dice: "Tu sei la protagonista di questo piano. Una scop*ta, poi fai la doccia e tutto svanirà". L'unica cosa che sono riuscita a dire è stata: "Ho partorito tuo figlio, sono tua moglie”.

A giudicare dal racconto della quarantanovenne, l’uomo che oggi si propone di smascherare le nefandezze del mondo dello spettacolo, non si sarebbe fatto scrupoli a usare il corpo di sua moglie per i suoi scopi. Il piano non andò in porto. Nina Moric, su Instagram, ha riassunto bene i contenuti della docuserie Netflix che la riguardano:

È agghiacciante vedere come il degrado umano e l'abuso raccontato in TV diventino un'esca per la curiosità. Quello che per qualcuno è stato un "capolavoro" di marketing, per me è stato vissuto reale. Non sono qui per testimoniare l'orrore che vi attira, ma per difendere l'umanità che quel racconto ha cercato di cancellare.

Fabrizio Corona ha ingannato anche Belén Rodriguez

Fabrizio Corona e Belén Rodriguez

Anche Belén Rodriguez, nella docuserie Io sono notizia, è introdotta come un trofeo: "Era la donna più desiderata d'Italia in quel momento e io avevo deciso che volevo assolutamente lei". E per amplificare il peso della sua conquista, il cinquantunenne ci tiene a rimarcare come la showgirl fosse corteggiata da uomini ricchi e potenti. A suo dire, infatti, anche Gianluca Vacchi e Silvio Berlusconi avevano un debole per lei. Il racconto dell’amore con Belén è per certi versi contraddittorio. Corona assicura di essere cambiato pur di far funzionare la loro relazione poi, però, chiarisce di averla usata esattamente come ha fatto con Nina Moric:

Io sono stato innamorato di tutte le mie donne, però poi ha prevalso sempre la mia ossessione per il guadagno. L'ho fatto con Nina. L'ho fatta innamorare e l'ho usata, anche se l'ho amata. Identico con Belén. Loro si facevano usare, facevano finta di non vedere.

E Corona, che in questo dimostra una certa coerenza, monetizza anche su Belén. Durante una fuga romantica alle Maldive, non esita a portarsi dietro il paparazzo Maurizio Sorge che – all'insaputa della showgirl – fotografa i due mentre condividono un momento di intimità. Quando le foto finiscono sui giornali, Belén è devastata. Piange, si vergogna, chiede a Corona di aiutarla a risolvere. E lui cosa fa? Finge di essere estraneo all’accaduto e mente spudoratamente. A quanto pare è pronto a sfidare i "poteri forti", ma è troppo codardo per affrontare l’ira di Belén. Non solo la inganna, ma tenta di convincerci che lo ha fatto per il suo bene perché solo lui sa cosa è meglio per lei: “Belén diceva che era la sua fine, in realtà era l'inizio della sua carriera sfolgorante, ma lei non se ne rendeva conto, io lo sapevo”.

Corona si vergogna di Silvia Provvedi e la “plasma”

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Nella serie Io sono notizia si parla anche di Silvia Provvedi. Inizialmente, Corona non si preoccupa neanche di precisare quale delle due gemelle abbia frequentato. Ne parla come l’ultima di una lunga fila di donne che si alternavano nel suo letto durante il periodo trascorso in comunità. Quando il magistrato di sorveglianza dispone che cessino le visite, Corona deve fare una scelta:

Dovevo sceglierne una e andare solo con quella, cosa gravissima per me ma meglio una che nessuna. L'ultima ragazza con cui ero stato, rimane. Questa ragazzina giovanissima che aveva fatto X Factor, era una delle due gemelle Provvedi, Le Donatella, Silvia e Giulia.

Ma quando torna in libertà, si rende conto improvvisamente che Silvia Provvedi non è abbastanza per lui, non è la donna del momento, non lo rende invidiato e quindi si vergogna di farsi vedere con la cantante:

Io ero Corona, la mia ultima donna era stata Belen. Ci poteva stare la storia in comunità, ma nel momento in cui esci sei Corona. Devi avere la fi*a del momento. La più giusta, quindi mi vergognavo di lei.

E allora cosa fa? Decide di “plasmarla” per renderla – come le sue ex – il giusto accessorio da portare con sé: "Comincio a plasmarla. La faccio pettinare, la faccio vestire bene. Andiamo a Capri. Porto Silvia in barca, aveva le tet*e nuove, il fisico tutto bellino, piccolina, il c*lettino. Io in grandissima forma, abbronzato, tatuato, scolpito. Chiamo i paparazzi. Copertina di Chi, 30 mila euro”. Insomma, anche con Provvedi, Corona non descrive un rapporto alla pari. La tratta come fosse di sua proprietà, ne modella l'immagine perché possa stare bene al suo fianco e infine riscuote, esponendola ai paparazzi.

Questo è Io sono notizia. Ma mentre Corona tenta di dipingersi come un genio e uno sciupafemmine ed esalta ogni tassello della sua scalata al successo, la sua nemesi – Nina Moric – lo riporta con i piedi per terra:

È un pagliaccio, è assurdo che ancora oggi stiamo qui a parlare di niente. Perché lui non ha fatto nulla di eclatante, ha lanciato le mutande dalla finestra, questo è Fabrizio Corona, l’uomo che gettava le mutande dal balcone.

E se avesse ragione lei?