Fabrizio Corona su Silvia Provvedi: “Dopo Belen mi vergognavo di stare con lei. Le foto insieme su Chi? 30mila euro”

Fabrizio Corona, nella serie Netflix “Io sono notizia”, ha avuto parole poco lusinghiere per la ex fidanzata Silvia Provvedi. Ha detto di essersi “vergognato di lei” e di avere deciso di “plasmarla” prima di chiamare i paparazzi perché li immortalassero insieme.

Fabrizio Corona, nella serie Io sono notizia, ha parlato anche della relazione avuta con Silvia Provvedi che si è protratta dal 2015 al 2018. Dopo avere detto di avere costretto Nina Moric ad abortire, non ha avuto parole lusinghiere neanche per la cantante. In passato, a Verissimo, aveva detto: "Eravamo ridicoli insieme, non l'ho mai amata, come ho fatto a stare con quella lì" e nella serie Netflix ha proseguito nella stessa direzione, sostenendo di essersi addirittura vergognato di essere stato con lei dopo avere frequentato Belén Rodriguez.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Silvia Provvedi. Fabrizio Corona, nella serie Io sono notizia, ha dichiarato che la storia con Silvia Provvedi poteva starci fino a quando lui era in carcere o in comunità, ma non più quando è tornato a essere un uomo libero: "Io ero Corona, ero quello che era stato insieme a Belén Rodriguez". Si è detto convinto di dovere avere al suo fianco "la bellona del momento", la donna più "ambita". Quindi quella frase cinica nei confronti della ex: "Io mi vergognavo di lei". Tuttavia, sostiene che comunque provava un certo interesse per la cantante e quindi ha deciso di provare a intervenire sulla sua immagine per adeguarla ai suoi standard:

Siccome mi piaceva, allora ho cominciato a plasmarla, l’ho fatta pettinare, l’ho fatta vestire molto bene, l’ho gestita, le ho fatto rifare l’immagine con un nuovo look.

I paparazzi chiamati solo dopo l'intervento al seno di Silvia Provvedi. Fabrizio Corona ha raccontato di quando ha portato in barca Silvia Provvedi, dopo averla "plasmata" appunto. Solo dopo l'intervento al seno della sua ex fidanzata, ha chiamato i paparazzi perché li fotografassero insieme: