Chi è Francesca Persi, la collaboratrice di Fabrizio Corona racconta la sua storia nel documentario su Netflix

Francesca Persi è la storica assistente e socia di Fabrizio Corona, titolare dell’agenzia Atena. Nota alle cronache per il coinvolgimento nel processo sui contanti ritrovati nel controsoffitto nel 2016, la donna ripercorre nel documentario Netflix la sua carriera e il legame professionale con l’ex re dei paparazzi.

Il documentario Netflix dedicato alla vita di Fabrizio Corona ha riacceso i riflettori su uno dei personaggi più enigmatici e fedeli della sua cerchia: Francesca Persi. Non una semplice assistente, ma una vera e propria colonna portante dell'impero (e dei crolli) dell'ex re dei paparazzi. Definita spesso come la sua "collaboratrice storica", la donna ha attraversato con lui tempeste giudiziarie e periodi di detenzione, rimanendo un'ombra costante e protettiva dietro le quinte della sua frenetica vita pubblica.

Chi è Francesca Persi, la collaboratrice fidata di Fabrizio Corona

Francesca Persi è per molti il volto della lealtà assoluta. Titolare dell'agenzia Atena, società di servizi nel mondo dello spettacolo e della pubblicità, la sua figura è diventata di dominio pubblico nel 2016, quando scoppiò lo scandalo dei milioni di euro ritrovati in un controsoffitto. Oltre al rapporto professionale, tra lei e Corona è sempre esistito un legame umano profondo che lei stessa ha cercato di spiegare nelle rare apparizioni mediatiche e, più recentemente, nel racconto corale del documentario Netflix. Nonostante i riflettori puntati, Persi ha sempre mantenuto un profilo basso, agendo come scudo tra l'imprenditore e le pressioni esterne, spesso pagando un prezzo altissimo in termini personali e legali.

Che ruolo aveva negli affari di Fabrizio Corona

Il ruolo di Francesca Persi non è mai stato meramente esecutivo. Come amministratrice di Atena, gestiva i contratti, le ospitate e le sponsorizzazioni che permettevano a Fabrizio Corona di mantenere il suo stile di vita anche nei momenti di maggiore frizione con la giustizia. Nella narrazione emersa dalle aule di tribunale, è stata descritta come la custode dei segreti finanziari di Corona. Era lei a gestire i flussi di denaro contante derivanti dalle serate nei club e dagli eventi, un compito che l'ha portata a essere considerata dagli inquirenti come il "braccio destro" operativo capace di occultare ingenti somme di denaro per conto del fotografo. Nel documentario viene evidenziata questa sua dedizione quasi totale, che va oltre il semplice dovere professionale.

Francesca Persi e Fabrizio Corona

Il processo, il carcere e l’assoluzione

La vicenda giudiziaria più nota che l'ha vista protagonista riguarda il ritrovamento di circa 1,7 milioni di euro nascosti nel controsoffitto della sua abitazione e di altri contanti depositati in Austria. Per questa vicenda, Francesca Persi finì in manette insieme a Corona nell'ottobre del 2016. Dopo un periodo trascorso in carcere, la posizione della collaboratrice è stata ampiamente ridimensionata. Durante il processo, i legali sono riusciti a dimostrare che quel denaro non era frutto di attività illecite (come la criminalità organizzata), bensì proventi di prestazioni lavorative "in nero" su cui non erano state pagate le tasse.

Questo cambio di prospettiva ha portato a una sentenza che ha visto cadere le accuse più gravi: la donna è stata infatti assolta dall'accusa di intestazione fittizia di beni, venendo condannata solo per un reato di natura fiscale (sotto la soglia della punibilità per alcuni aspetti). Durante quegli anni difficili, emerse chiaramente come la donna avesse tentato di proteggere Corona fino all'ultimo, anche a costo della propria libertà. Emblematico fu il momento in cui dichiarò agli agenti di non avere nulla in casa, poco prima che venisse scoperto il nascondiglio dei soldi. L'ultima bugia di Francesca Persi servì proprio a tentare un'ultima, disperata difesa del patrimonio del suo datore di lavoro e amico.