Fabrizio Corona con “Io sono notizia” su Netflix: esce oggi la docu-serie sulla sua vita, in pieno scandalo Signorini

È stato tra i temi più dibattuti nel corso delle festività natalizie e dal 9 gennaio Fabrizio Corona è protagonista di "Io sono notizia", il documentario sulla sua vita disponibile su Netflix. Cinque episodi in cui l'ormai ex re dei paparazzi, oggi volto del suo show su Youtube Falsissimo, ripercorre le sue vicende personali e professionali, gli alti e bassi che hanno caratterizzato la sua esistenza fino ad oggi.

La serie su Corona e il caso Signorini

L'uscita della serie su Corona non poteva arrivare in un momento migliore, se si considera l'enorme risonanza generata dagli episodi di Falsissimo sulla vicenda di Alfonso Signorini (queste le sue parole sulla vicenda). Un racconto che ha sollevato un vero e proprio scandalo, montato a cavallo delle festività natalizie, che ha portato a un terremoto mediatico di cui l'autosospensione del conduttore del Grande Fratello Vip da Mediaset pare essere solo la prima di una serie di tappe di questa storia, cui Corona ha promesso di voler dare seguito nelle prossime settimane.

Le parole di Corona nel trailer

È evidente che la coincidenza con lo "scandalo" scoppiato dal racconto di Antonio Medugno, che ha successivamente denunciato Alfonso Signorini, rappresenta un volano di visibilità per la serie, che ripercorre la vita di Fabrizio Corona dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, passando per l'incontro con Lele Mora, la fondazione dell'agenzia fotografica Corona's, il caso Vallettopoli e la condanna, gli anni di reclusione e poi il ritorno. In mezzo la vita privata, le sue svariate relazioni da Belen Rodriguez a Nina Moric, con cui ha avuto anche il figlio Carlos. Emblematico, nel trailer della serie, il racconto in cui Corona racconta: "Nella bicicletta di Carlos c'era il sedile che si alzava e sotto c'erano 100mila euro in contanti". Sintomatiche anche le parole della stessa Nina Moric, volto della docu-serie, che descrive Fabrizio Corona così: "Per lui essere un bravo padre significa monetizzare".

Una parabola fatta di alti e bassi, quella di Corona, che lo ha visto dominare la scena pubblica, incarnando lo stile di vita e le aspirazioni di inizio secolo, ma anche perdere completamente il controllo, finire in galera e rischiare di perdere tutto, per poi trovare una strada per un ritorno alla centralità che questa docu-serie intende celebrare.