Nicole Pallado insulta Paola Caruso: “Strega bubbonica e deficiente, ha illuso Giancarlo Dato”

Esplode la rabbia di Nicole Pallado contro Paola Caruso dopo The 50. Secondo la podcaster, la showgirl si sarebbe presa gioco di Giancarlo Danto.

La prima edizione di The 50, reality di Prime Video, sembra avere lasciato degli strascichi. In queste ore i concorrenti Gianmarco Zagato e Nicole Pallado si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa. Innazitutto hanno sostenuto di avere ricevuto uno spazio limitato rispetto ad altri membri del cast: "Siamo un po' neri. Non siamo stati mai ripresi. L'unico partecipante era Francesco Chiofalo. E poi Paola Caruso". E proprio sulla Bonas di Avanti un altro, Nicole si è lasciata andare agli insulti.

Nicole Pallado, nella nuova puntata del podcast Tavolo Parcheggio, ha dichiarato che alcune sue parole sarebbero state montate nel modo sbagliato. A giudicare da quanto andato in onda su Prime Video, lei avrebbe detto a Paola Caruso di non vedere sincerità nei presunti sentimenti di Giancarlo Danto. Paola e Giancarlo hanno avuto un breve flirt nel corso del reality che si è concluso bruscamente quando Caruso ha accusato Danto di avere indirettamente causato la sua uscita dal programma.

Nicole Pallado ha precisato: "Non avete capito niente di quello che stavo dicendo". E ha chiarito che in quella conversazione con Paola, avvenuta in piscina, non la stava mettendo in guardia sulla falsità del concorrente ma avrebbe detto: "A me sembrate falsi entrambi, non mi sembra una relazione sincera". Si è lamentata, dunque, del montaggio. A suo dire avrebbero fatto credere che la showgirl si sia dimostrata molto più sincera del ballerino.

Quindi, si è lasciata andare agli insulti: "Non esiste, non esiste. Strega bubbonica. Paola Caruso l'ha fatto solo soffrire, deficiente". Al netto delle parole poco lusinghiere, il suo punto di vista è chiaro. È convinta che Giancarlo Danto si sia davvero illuso di poter avere una relazione a lungo termine con Paola Caruso, ma la showgirl si sarebbe presa gioco di lui solo per avere un alleato nel reality. Nicole Pallado ha aggiunto un ultimo tassello: "Giancarlo mi ha scritto che Paola, dopo il gioco, non ha mai più voluto rivederlo".