Nicole Pallado insulta Paola Caruso: “Strega bubbonica e deficiente, ha illuso Giancarlo Dato”
La prima edizione di The 50, reality di Prime Video, sembra avere lasciato degli strascichi. In queste ore i concorrenti Gianmarco Zagato e Nicole Pallado si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa. Innazitutto hanno sostenuto di avere ricevuto uno spazio limitato rispetto ad altri membri del cast: "Siamo un po' neri. Non siamo stati mai ripresi. L'unico partecipante era Francesco Chiofalo. E poi Paola Caruso". E proprio sulla Bonas di Avanti un altro, Nicole si è lasciata andare agli insulti.
Nicole Pallado, nella nuova puntata del podcast Tavolo Parcheggio, ha dichiarato che alcune sue parole sarebbero state montate nel modo sbagliato. A giudicare da quanto andato in onda su Prime Video, lei avrebbe detto a Paola Caruso di non vedere sincerità nei presunti sentimenti di Giancarlo Danto. Paola e Giancarlo hanno avuto un breve flirt nel corso del reality che si è concluso bruscamente quando Caruso ha accusato Danto di avere indirettamente causato la sua uscita dal programma.
Nicole Pallado ha precisato: "Non avete capito niente di quello che stavo dicendo". E ha chiarito che in quella conversazione con Paola, avvenuta in piscina, non la stava mettendo in guardia sulla falsità del concorrente ma avrebbe detto: "A me sembrate falsi entrambi, non mi sembra una relazione sincera". Si è lamentata, dunque, del montaggio. A suo dire avrebbero fatto credere che la showgirl si sia dimostrata molto più sincera del ballerino.
Quindi, si è lasciata andare agli insulti: "Non esiste, non esiste. Strega bubbonica. Paola Caruso l'ha fatto solo soffrire, deficiente". Al netto delle parole poco lusinghiere, il suo punto di vista è chiaro. È convinta che Giancarlo Danto si sia davvero illuso di poter avere una relazione a lungo termine con Paola Caruso, ma la showgirl si sarebbe presa gioco di lui solo per avere un alleato nel reality. Nicole Pallado ha aggiunto un ultimo tassello: "Giancarlo mi ha scritto che Paola, dopo il gioco, non ha mai più voluto rivederlo".