Gianluigi Nuzzi non ha dato 50mila euro a Marco Poggi per l’intervista a Quarto Grado: “Querelerò Fabrizio Corona”

Nessun cachet da 50mila euro per Marco Poggi. Gianluigi Nuzzi ha smentito di avere dato dei soldi al fratello di Chiara Poggi per l’intervista esclusiva sul caso Garlasco trasmessa da Quarto Grado.

Il caso Garlasco continua a imperversare in TV, tra opinionisti improvvisati, ricostruzioni talvolta spiccatamente di parte e tuttologi che pensano di avere la verità in tasca. In questo marasma in cui ci si contende l'attenzione del pubblico, non mancano le fake news. Come quella diffusa da Fabrizio Corona. Il cinquantaduenne ha accusato il programma Quarto Grado e Gianluigi Nuzzi di avere corrisposto un cachet di 50mila euro a Marco Poggi per ottenere l'intervista esclusiva andata in onda nel programma di Rete4. Il conduttore e giornalista ha seccamente smentito l'indiscrezione e ha annunciato iniziative legali.

Gianluigi Nuzzi smentisce di avere pagato l'intervista a Marco Poggi

Gianluigi Nuzzi, in un'intervista rilasciata a Libero, ha annunciato di avere già querelato Fabrizio Corona in passato e "tornerò a farlo". Il conduttore di Quarto Grado ha respinto con forza l'accusa di avere dato un cachet di 50mila euro al fratello di Chiara Poggi, la giovane donna assassinata nella sua casa a Garlasco il 13 agosto 2007. Nuzzi non ci sta: "Ma, vorrei sapere, quella cifra da dove gli viene? Perché proprio 50mila e non 100mila a questo punto, o addirittura un milione?". Ha colto l'occasione per assicurare che nel programma di Rete4 non corrispondono alcun cachet. Al limite pagano un rimborso spese, dunque volo e pernottamento, se le circostanze lo richiedono.

Quarto Grado con Marco Poggi batte Ore 14 di Milo Infante

L'intervista a Marco Poggi è andata in onda nel corso della puntata di Quarto Grado di venerdì 5 giugno. Il fratello di Chiara Poggi ha smontato alcune delle fake news circolate sul caso Garlasco come l'accusa infondata di essere coinvolto in un giro di droga o le fantasiose ricostruzioni su un presunto giro di festini hard legato al Santuario della Bozzola che la vittima avrebbe scoperto. La puntata, che ha permesso a Marco Poggi di dare finalmente la sua versione, è stata seguita da 1.157.000 spettatori con il 9.8% di share. Nuzzi ha battuto Milo Infante e il suo Ore14 che su Rai2 si stava occupando dello stesso caso. Il programma di approfondimento si è fermato a 813.000 spettatori pari al 7% di share, un dato che rimarca come il pubblico voglia ascoltare la voce di chi è realmente coinvolto nella vicenda.