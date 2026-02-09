Taratata stasera in tv su Canale 5: ospiti e scaletta dello show di Paolo Bonolis

Questa sera, lunedì 9 febbraio, va in onda su Canale 5 il primo dei due appuntamenti di Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis, che torna sul piccolo schermo a distanza di 25 anni dalla prima volta che era apparso in tv nel 1998 quando andò in onda su Rai1 per quattro edizioni. Tanti gli ospiti previsti per queste due serate, che avranno il compito di unire musica e intrattenimento.

Gli ospiti della prima serata di Taratata

Il primo appuntamento dello show musicale di Canale 5, in onda lunedì 9 febbraio, sarà dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Sul palco ci saranno alcuni dei nomi più noti della musica italiana, grandi artisti che con i loro brani hanno fatto cantare orde di fan che, anche in questa occasione, saranno lì a sostenere i loro beniamini. La prima serata, quindi, vedrà cantare

Biagio Antonacci

Emma

Elisa

Giorgia

Ligabue

Max Pezzali

Dopodiché, ci sarà un momento dedicato alla comicità con la presenza di Giorgio Panariello che, infatti, è l'ospite speciale della serata.

La scaletta di stasera 9 febbraio

Come anticipato, lo show sarà un susseguirsi di musica e intrattenimento, oltre che un modo per ripercorrere alcuni momenti iconici dello spettacolo italiano, proprio attraverso quei brani che hanno segnato le classifiche e che hanno fatto breccia nel cuore di milioni di italiani. Tra cover, grandi successi e anche duetti inediti, la scaletta completa: