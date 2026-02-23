Sanremo 2026, la conferenza stampa con Carlo Conti e Laura Pausini: Max Pezzali ospite fisso, Fiorello interviene al telefono

Torna a parlare Williams Di Liberatore: "Bisogna pensare a Sanremo come un evento globale. È tra gli hashtag più conversati al mondo, non è più possibile pensare al Festival senza questa visione, solo la Rai è in grado di fare. Un pensiero editoriale che vada oltre i confini, oltre la caratura degli ospiti, ringrazio Carlo, perché ha inserito ospiti di caratura internazionale. Sanremo e la Rai sono anche ospitanti, rispetto a tutto quello che vedete fuori, Sanremo non è solo della Rai, ma dell'Italia".

Elena Capparelli, direttrice Digital e RaiPlay: "Siamo appena usciti su RaiPlay dalle emozioni delle Olimpiadi, siamo pronti a partire per Sanremo, va detto che già da diversi mesi i contenuti generati da questa edizione del Festival hanno creato interesse. Sanremo sarà visibile come ogni anno in Italia e all'estero, si potrà vedere ovunque nel mondo, avremo le dirette streaming, avremo la diretta in lingua dei segni, avremo contenuti originali, avremo in collaborazione con Radio 2 i contenuti che la radio pubblicherà, questi contenuti saranno presenti anche su RaiPlay Sound. La parte social con una presenza su Instagram e TikTok con accordi fatti dall'azienda in questi anni. Qui ci sono anche due contenuti esclusivi, ovvero Sotto Sanremo, con la conduzione di Anna Lou Castoldi, Elisa Maino".