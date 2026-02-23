Sanremo 2026, la conferenza stampa con Carlo Conti e Laura Pausini: Max Pezzali ospite fisso, Fiorello interviene al telefono

Inizia il pre-Festival con la prima conferenza stampa di Sanremo 2026 in diretta streaming su RaiPlay: domani comincia la 76° edizione del Festival della Canzone Italiana, l'ultima di Carlo Conti, dedicata a Pippo Baudo. Oltre a Laura Pausini, in veste di co-conduttrice per le cinque serate, si alterneranno sul palco Can Yaman, Achille Lauro, Pilar Fogliati, Bianca Balti, Irina Shayk. Primo super ospite Tiziano Ferro che festeggerà i 25 anni di Xdono. Secondo la scaletta della prima serata, martedì vedremo esibirsi tutti e 30 i big, mentre mercoledì sarà la volta delle nuove proposte.
Carlo Conti commosso: "Questo Festival è dedicato a Pippo Baudo, era un faro e dispiace che non ci sia più"
Carlo Conti prende parola per introdurre il Festival:
Il mio ringraziamento va a tutti voi, voi giornalisti, amici delle radio, della sala stampa delle radio, se il Festival compie 76 anni e ha questa forza lo dobbiamo un. Sono felice di condividere questo ultimo festival di questo biennio con Laura, dal primo pranzetto che abbiamo fatto a marzo per convincerla. Mi sono divertito a coinvolgere tutti, alcuni
Musicalmente credo sia un festival con tanti sapori diversi, una notevole varietà musicale, ho voluto e sono felicissimo che ci sono pilastri, i nomi che portano la musica italiana nel mondo. È un onore particolare. Sapete che il mio Festival è baudiano e pensate l'emozione, quest'anno tocca proprio a me, fare il primo Festival senza Pippo Baudo. Era un faro, mi dispiace che non ci sia più, sapete tutti quanto ha dato al Festival.
Non potevo finire meglio questo quinquennio, nel modo migliore, l'aver portato Laura e tutti gli artisti dal Presidente Mattarella. È stato il momento più emozionante della mia carriera.
Claudio Fasulo: "Il Prima Festival e il Dopo Festival motivi d'orogoglio"
Claudio Fasulo, vice direttore Intrattenimento Prime Time aggiunge una serie di considerazioni: "Abbiamo due gioielli che cerchiamo di valorizzare che vogliamo portare ad una evoluzione di anno in anno, le cose funzionano bene per il Prima Festival, un successo di Rai Prime Time e Rai Pubblicità che continua negli anni, siamo tornati al glass box qui fuori, ed è davvero un piccolo grande motivo di orgoglio. Dopo Festival torniamo al teatro del casinò, troveremo Nicola Savino, uno straordinario padrone di casa, con Aurora Leone e Federico Basso, la dimensione dell'arena post evento sportivo è ciò che vorremmo fosse l'elemento caratterizzante del Dopo festival. C'è il Dietro Festival, domenica sera in access prime time, noi difendiamo il backstage con le unghie e con i denti, perché vogliamo che il Dietro festival sia l'unico a mostrare il backstage del festival fino a quel momento".
Fiorello chiama in conferenza stampa: "Carlo Conti sarai il co-conduttore de La Pennicanza"
Il direttore di Radio 2, Alibrandi: "Vorrei ringraziare Carlo Conti ha riportato la Radio al centro, per aver scelto tre conduttrici radiofoniche come conduttrici del Prima Festival. Radio 2 è la radio ufficiale del Festival. Tutti i giorni Fiorello"
Arriva, quindi, la chiamata di Fiorello: "Ciao a tutti mi mancate, vi auguro veramente tante polemiche. Posso fare un annuncio? Carlo Conti ci sei? Volevo chiederti, ma hai impegni? Lunedì hai impegni? Perché non lo saprai, ma sarai il co-conduttore de La Pennicanza. Così la smetti di chiamare gente, dei programmi e invitarla". Il maestro Cremonesi sarà all'ingresso dell'Ariston in modo che la trasmissione di Fiorello sarà in diretta anche da Sanremo.
Williams Di Liberatore: "Solo la Rai può supportare Sanremo"
Torna a parlare Williams Di Liberatore: "Bisogna pensare a Sanremo come un evento globale. È tra gli hashtag più conversati al mondo, non è più possibile pensare al Festival senza questa visione, solo la Rai è in grado di fare. Un pensiero editoriale che vada oltre i confini, oltre la caratura degli ospiti, ringrazio Carlo, perché ha inserito ospiti di caratura internazionale. Sanremo e la Rai sono anche ospitanti, rispetto a tutto quello che vedete fuori, Sanremo non è solo della Rai, ma dell'Italia".
Elena Capparelli, direttrice Digital e RaiPlay: "Siamo appena usciti su RaiPlay dalle emozioni delle Olimpiadi, siamo pronti a partire per Sanremo, va detto che già da diversi mesi i contenuti generati da questa edizione del Festival hanno creato interesse. Sanremo sarà visibile come ogni anno in Italia e all'estero, si potrà vedere ovunque nel mondo, avremo le dirette streaming, avremo la diretta in lingua dei segni, avremo contenuti originali, avremo in collaborazione con Radio 2 i contenuti che la radio pubblicherà, questi contenuti saranno presenti anche su RaiPlay Sound. La parte social con una presenza su Instagram e TikTok con accordi fatti dall'azienda in questi anni. Qui ci sono anche due contenuti esclusivi, ovvero Sotto Sanremo, con la conduzione di Anna Lou Castoldi, Elisa Maino".
Il sindaco di Sanremo: "Ringrazio la Rai per lo sforzo organizzativo profuso anche quest'anno"
Il sindaco di Sanremo: "Buongiorno a tutti, il primo saluto va al tavolo qui presente, davvero un saluto affettuoso ai giornalisti della stampa, perché ci aspettano molti momenti di condivisione. La città è pronta, manca ancora un giorno, ma Sanremo è già piena di persone entusiaste, anche solo per respirare l'atmosfera del Festival. Noi ringraziamo la Rai per lo sforzo organizzativo profuso anche quest'anno. Sanremo è pronta ad offrirvi l'ennesimo grande Festival". L'assessore al turismo Sindoni: "Abbiamo lavorato tanto, mi sono occupato della parte esterna con Rai Pubblicità, è stato un lavoro intenso"
Max Pezzali ospite fisso sulla Costa Toscana a Sanremo 2026: ogni sala della nave sarà a tema
Come annunciato dalla dottoressa Loi in conferenza stampa, la Costa Toscana riprodurrà il mondo di Maz Pezzali e dei brani che hanno fatto la storia della sua carriera, di circa trent'anni di musica. La nave da crociera, quindi, che sarà in rada per tutte le cinque serate del Festival, sarà completamente a tema con la sala giochi Jolly Blue e la pizzeria Con un Deca.
Carlo Conti: "Sul Suzuki Stage ci sarà un conduttore, è Daniele Battaglia"
È il momento di Carlo Conti che ringrazia i partner:
Sono felicissimo di essere qua, entriamo a far vedere a tutti la punta dell'iceberg. Grazie a Rai Pubblicità per il lavoro incredibile, mi onora il fatto che tante aziende così importanti abbiano sposato ancora un volta il Festival di Sanremo. Grazie a tutti gli sponsor, compagni di viaggio in questa avventura.
Il conduttore, poi, aggiunge: "Quest'anno ci sarà un conduttore col Suzuki Stage, cioè Daniele Battaglia. Volevo completare questi due anni con gli amici che mi hanno accompagnato, in questi due anni, come le Charlie's Angels del Prima Festival, e per l'appunto anche Daniele Battaglia, che sarà sempre sul palco ogni sera".
"Conti alla seconda tripletta a Sanremo", ma lui ha detto che non tornerà nel 2027: lapsus in conferenza stampa
Nalli, il responsabile comunicazione Suzuki che è partner di Sanremo da anni, dice di Carlo Conti: "È alla sua seconda tripletta a Sanremo". In realtà Conti, dopo il suo triennio iniziato nel 2015, è alla seconda edizione di Sanremo di questo suo secondo mandato e ha smentito categoricamente che sarà al Festival anche il prossimo anno. Ovviamente nella prima conferenza stampa di Sanremo la speculazione è una tentazione forte ed è lecito chiedersi se quello di Nalli sia solo un errore di conteggio o un lapsus dietro cui si nasconde un'involontaria rivelazione su quello che potrebbe accadere il prossimo anno.
Williams Di Liberatore: "Il Festival apre le porte all'intera filiera culturale del Paese"
William Di Liberatore, direttore dell'intrattenimento Prime Time, interviene sottolineando l'importanza della kermesse, anche dal punto di vista economico e anche per l'impatto del Festival: "Non esiste un evento di tale magnitudo in Europa, nel mondo non sappiamo. È una rassegna impressionante e importantissima, l'analisi economica di H&Y è di 250 milioni di euro. Abbiamo fatto sì che proliferassero i contenuti, che ce ne fossero di più anche fuori, ringrazio i partner commerciali che sono a tutti gli effetti anche partner editoriali, per i contenuti. Oggi in questa stanza, c'è tutta la filiera culturale del Paese".
A lui si aggiunge anche il dottor Nalli di Suzuki: "Ringrazio Carlo Conti per questa sua seconda tripletta. Parlare di un brand senza toccare il prodotto, è una cosa che si può fare solo a Sanremo ed è una cosa bellissima".
Gattei, direttore generale di Eni: "Sanremo ci dà una sorta di polso della trasformazione della società, qui a Sanremo capiamo com'è il mercato a cui dobbiamo interfacciarci. Vogliamo festeggiare i cento anni dell'Agip e lo faremo qui, come vedrete. L'Agip era una società che oggi è radicalmente cambiata, abbiamo attraversato anche il consumismo, il boom economico, è stato uno sviluppo radicale e da 70 anni abbiamo anche il Festival come metro di questi cambiamenti, abbiamo attraversato fasi di difficoltà, le hanno attraversate tutti, anche il Festival, ma la capacità di innovarsi, fa la differenza. Agip come il Festival sono delle realtà che ci rendono orgogliose del Made in Italy".
Luca Poggi, Rai Pubblicità: "Sanremo è un evento unico in Europa, non abbiamo eguali"
Si apre la conferenza stampa di Sanremo 2026, la prima della settimana, in cui presenziano il direttore artistico e conduttore Carlo Conti e i principali esponenti Rai. Presenti anche l'amministratore delegato di Rai Pubblicità Luca Poggi, il dirigente dell'intrattenimento prime time Williams Di Liberatore.
AS prendere parola è Luca Poggi: "Abbiamo finito un evento epocale, le Olimpiadi di Milano-Cortina sono andate al meglio, iniziamo il giorno dopo quello che è un evento unico in Europa, è un grandissimo onore lavorare ogni anno a questo evento, insieme alla direzione artistica e prime time, creando quello che è l'evento di marketing territoriale più importante del nostro paese, quello tra Palco e Città, abbiamo brand che creano contenuto, intrattenimento, facendo vivere l'atmosfera del Festival anche a chi non ha la fortuna di entrare all'Ariston. Non mi dilungo e presento i nostri partner: Suzuki che è ancora con noi, con grande piacere, con il Suzuki stage che ha raggiunto dimensioni importanti, l'Eni, con Plenitudine, con una scenografia che mira a far vivere la magia dell'Ariston anche fuori. Tim è il nostro partner anche quest'anno"
Duetti e Cover a Sanremo 2026 dopo l'abbandono di Morgan
La serata delle cover, quella di venerdì 27 febbraio, è forse uno dei momenti più attesi perché sul palco dell'Ariston torneranno molti cantanti che già si sono esibiti, magari anche in gara, ma anche personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, ma non della musica. Nel frattempo, non sono mancati gli inconvenienti dell'ultimo minuto, con l'abbandono di Morgan che, infatti, non si esibirà con Chiello come previsto.
- Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- Chiello – Mi sono innamorato di te
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
- Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
- Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
- Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole, parole
- J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
- LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
- Levante con Gaia – I maschi
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
- Raf con The Kolors – The Riddle
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
Il regolamento del Fantasanremo: come funzionano i bonus e i malus
Come ogni anno non può mancare la sfida nella sfida, ovvero quella che da casa fanno tutti con il Fantasanremo. Il gioco è ormai seguitissimo, ad ogni Sanremo sono sempre di più le iscrizioni di coloro che vogliono sfidarsi vincendo, di fatto, solo la gloria nell'aver assemblato una squadra imbattibile. Il regolamento prevede, come sempre, l'acquisizione di bonus e malus, a seconda dei comportamenti che i cantati adotteranno sul palco dell'Ariston.
Come funziona il voto
Come è accaduto nelle precedenti edizioni del Festival, non in tutte le serate il voto sarà espresso in maniera uguale dalle tre giurie presenti. Nella prima serata, quella di martedì 24 si esibiranno tutti e 30 i Big e le canzoni/Artisti verranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda di mercoledì 25 febbraio si esibiranno 15 Big e ci sarà la votazione del pubblico con il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Sarà in questa serata, inoltre, che gli artisti delle Nuove proposte si sfideranno a coppie per scegliere i due finalisti.
Nella terza serata di giovedì 26 si esibiranno i 15 Big restanti e votano ancora il pubblico con il Televoto e la Giuria delle Radio, mentre le due Nuove proposte si sfideranno per la finale. La quarta serata di venerdì 27, invece è la serata delle cover eseguite assieme a un ospite; voteranno il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio.
L'ultima serata, invece, quella di sabato, vedrà l'esibizione di tutti e 30 i Big in gara e le esibizioni saranno votate dal Televoto, dalla Giuria della Sala STampa, Tv e Web e dalla Giuria delle radio. Il risultato di questa nuova votazione in Serata sarà aggregato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (Prima Serata, Seconda e Terza Serata, Quinta Serata)
La scaletta di martedì 24 febbraio
La prima serata del Festival di Sanremo vedrà esibirsi, come da tradizione, tutti i cantanti in gara, quest'anno ne sono ben trenta. Sebbene l'ordine di apparizione non sia stato comunicato, questi sono i nomi di chi si esibirà sul palco dell'Ariston:
- Arisa – "Magica favola"
- Bambole di Pezza – "Resta con me"
- Chiello – "Ti penso sempre"
- Dargen D'Amico – "Ai ai"
- Ditonellapiaga – "Che fastidio!"
- Eddie Brock – "Avvoltoi"
- Elettra Lamborghini – "Voilà"
- Enrico Nigiotti – "Ogni volta che non so volare"
- Ermal Meta – "Stella stellina"
- Fedez & Masini – "Male necessario"
- Francesco Renga – "Il meglio di me"
- Fulminacci – "Stupida sfortuna"
- J-Ax – "Italia starter pack"
- LDA & Aka 7even – "Poesie clandestine"
- Leo Gassmann – "Naturale"
- Levante – "Sei tu"
- Luchè – "Labirinto"
- Malika Ayane – "Animali notturni"
- Mara Sattei – "Le cose che non sai di me"
- Maria Antonietta & Colombre – "La felicità e basta"
- Michele Bravi – "Prima o poi"
- Nayt – "Prima che"
- Patty Pravo – "Opera"
- Raf – "Ora e per sempre"
- Sal Da Vinci – "Per sempre sì"
- Samurai Jay – "Ossessione"
- Sayf – "Tu mi piaci tanto"
- Serena Brancale – "Qui con me"
- Tommaso Paradiso – "I romantici"
- Tredici Pietro – "Uomo che cade"
Gli ospiti della prima serata del Festival
La prima serata, quella di martedì 24 febbraio, sarà già ricca di ospiti che si avvicenderanno sul palco dell'Ariston. Se Max Pezzali sarà una presenza fissa, seppur a distanza perché in collegamento dalla Costa Toscana, accanto a Carlo Conti arriverà Tiziano Ferro, che festeggerà i 25 anni di Xdono con un'esibizione in cui canterà un mix dei suoi pezzi più ballabili e si concluderà con il suo ultimo brano, ovvero Sono un grande.
La vigilia di Sanremo 2026, la prima conferenza stampa con Carlo Conti e Laura Pausini
Il conto alla rovescia per la prima serata del Festival di Sanremo è ormai iniziato. Questa mattina, lunedì 23 febbraio, in diretta dalla sala stampa adibita nel Teatro Ariston, ci sarà la prima conferenza di presentazione della kermesse. Saranno presenti Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, alla sua quinta volta al timone dell'evento più importante della tv e della musica italiana, e insieme a lui Laura Pausini, chiamata quest'anno come co-conduttrice di tutte le serate dal 24 al 28 febbraio. Non mancheranno altri personaggi noti che calcheranno il palco più ambito del piccolo schermo e accompagneranno Conti in quello che, sembrerebbe, essere il suo ultimo Sanremo.