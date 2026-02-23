Giorgia Meloni dopo le parole di Conti alla vigilia di Sanremo: “Notizie inventate, il FantaSanremo è un gioco”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la smentita di Carlo Conti, Giorgia Meloni rompe il silenzio riguardo la notizia circolata negli ultimi giorni sulla sua partecipazione, come ospite, alla prima serata del Festival di Sanremo. Rumor commentato questa mattina dal conduttore e direttore artistico della kermesse con parole chiare e tono deciso: "Non ho nessun rapporto. Se compra il biglietto e vuole venire, può farlo come chiunque altro", ha dichiarato ai giornalisti presenti in sala stampa. Con un tweet su X, la premier ha smentito nuovamente la sua presenza all'Ariston e fatto uno sfogo sulle "notizie inventate" riguardanti l'evento musicale più seguito d'Italia, tirando in ballo il Fantasanremo. "Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti. Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza", ha scritto sul suo profilo social. E poi ha continuato, tirando in ballo il Fantasanremo: "A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale".

Ha poi concluso: "Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica".

Carlo Conti su presunte pressioni politiche per gli ospiti: "Fantascienza pura"

Le parole di Giorgia Meloni arrivano dopo la conferenza stampa di Carlo Conti, alla vigilia del Festival di Sanremo, durante la quale il conduttore ha voluto mettere un punto alle dicerie riguardo presunte pressioni politiche ricevute per la scelta degli ospiti. "Ho già risposto con ‘fantascienza pura'. Credo la mia storia parli per me, ho fatto Sanremo con ogni governo e la Rai mi ha sempre lasciato autonomia. Preferisco si dica che non so fare il mio mestiere, non che qualcuno mi abbia tirato per la giacca per far arrivare questo o quell'altro ospite", le parole di Conti.