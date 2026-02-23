Cosa fare a Sanremo nella settimana del Festival tra party, eventi e gadget gratuiti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella settimana del Festival di Sanremo l'attenzione di tutto il Paese si concentra sulla città ligure che ospita l'evento da tanti anni. Tutti gli occhi sono rivolti al Teatro Ariston, dove si svolge la gara, ma in realtà si svolgono tantissimi eventi collaterali in tutte le strade e le piazze. Ogni punto del centro diventa un polo dove incontrarsi, dove cimentarsi con attività diverse. Anche quest'anno sono in programma concerti, incontri, feste, tutti appuntamenti che accrescono il clima di festa generale.

La skincare sbarca a Sanremo

Eco Bio Boutique sarà a Sanremo il 26 e 27 febbraio con una serie di appuntamenti in cui il pubblico potrà conoscere i prodotti del brand e portare a casa degli omaggi. Venerdì 27 febbraio, dalle 10:00 alle 15:00, il brand sarà presente in centro. Giovedì 26 febbraio, invece, è previsto un momento di incontro dalle 14:00 alle 16:00 da DAPHNÉ Sanremo (Via Giacomo Matteotti 17) e uno dalle 16:00 alle 18:00 al Festivalino (Corso Imperatrice 14).

ghd Speed Salon alla settimana sanremese

Per festeggiare l'inizio della kermesse più attesa dell’anno, arriva in città anche l'esclusivo temporary ghd Speed Saloon, a Sanremo dal 24 al 28 febbraio presso il Salone Franco Senise Linea Moda Capelli, in Via XX Settembre 29. Protagonista assoluto dell'esperienza offerta al pubblico è il servizio ghd Free YourStyle: un servizio di styling gratuito o un rituale Deluxe da 19,90 euro che include lavaggio, trattamento, asciugatura, piega e uno speciale prodotto in omaggio. Con un gioco a tempo ci si potrà invece assicurare un ulteriore gift: un charm in oro bianco in edizione limitata realizzato appositamente per l'occasione.

GHD Speed Salon

La mostra per Pippo Baudo

Quest'anno la città non poteva non omaggiare il grande presentatore, simbolo assoluto della storia del Festival, di cui è stato conduttore, autore e direttore artistico. A pochi mesi dalla sua morte, sarà allestita una mostra visitabile dal 23 febbraio all'1 marzo presso il Forte di Santa Tecla: un percorso espositivo che incrocia la vita di Pippo Baudo, il suo percorso professionale e ovviamente il suo legame con il Festival, tra materiali d'archivio, foto, video.

A Sanremo un'oasi di benessere per i capelli

Pantene torna a Sanremo nella cornice di Villa Noseda, headquarter del brand dal23 al 28 febbraio, sulla terrazza della villa con una gigantesca mongolfiera. Qui prenderà vita il Pantene Hair Bar, un'area immersiva dedicata all'hairstyling e al benessere dei capelli, dove conoscere e provare i prodotti del brand. Il servizio sarà accessibile su prenotazione durante i giorni del festival, attivo dal 24 al 28 febbraio dalle 10 alle 18. Si potrà accedere anche a un'area di gioco dove vincere numerosi premi.

Pantene Hair Bar

Casa Vessicchio a Sanremo

Casa Vessicchio, presso Bagni Paradiso – Lungomare Vittorio Emanuele II 31, è un progetto ideato, voluto e sviluppato proprio insieme al Maestro recentemente scomparso: uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all'incontro tra le arti. Dopo l'inaugurazione di lunedì 23 febbraio alle 18.00, si darà ufficialmente il via al calendario di appuntamenti: la programmazione durante la settimana sanremese prevede presentazioni, incontri, dialoghi, showcase, aperitivi e molto altro. Sono tutte occasioni pensare per offrire opportunità ai giovani artisti e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte o coltivare il proprio talento.

La Pinsa Di Marco torna al Festival di Sanremo con Chef Ruben

Ruben Bondì è uno dei personaggi più amati e seguiti sui social. Sarà a Sanremo per cinque giorni di gusto all’insegna della romanità: il suo progetto sanremese celebra la cucina romana e l'incontro tra food, musica e intrattenimento. È una collaborazione con Di Marco, il marchio che ha inventato e reso famosa nel mondo la Pinsa. Appuntamento quindi dal 24 al 28 febbraio nel temporary Ostevia a Sanremo, in via Carli 24. La location diventerà uno spazio di intrattenimento interamente dedicato allo street food romano, dove l'esperienza gastronomica si fonde con la convivialità e lo show. Durante i cinque giorni del Festival sono in programma, presso la location, una serie di showcooking, meet&greet ed eventi, proprio per creare occasioni di incontro e aggregazione.

Pinsa Di Marco

Redken Hair club a Sanremo

Il brand sarà presente presso lo stabilimento Bagni Italia di Sanremo in Corso Trento e Trieste 4. Il Redken Hair Club è una glassbox esperienziale aperta al pubblico dal 24 al 28 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 20:00 dove i visitatori potranno ricevere samples di prodotti e servizi effettuati da professionisti ed hairstylist del brand. Durante tutta la settimana anche per le strade della città sarà possibile garantirsi dei campioni gratuiti da portare a casa.

La Corea del sud sbarca al festival

KoreaME Party è il primo evento dedicato alla Corea del Sud nel cuore di Sanremo in programma il 25 febbraio dalle ore 14.00 presso il Rooftop Hotel Nazionale. Non è solo una festa: è un momento di incontro dedicato alla cultura e all’arte della Corea del Sud, in compagnia di celebrity, k-content creators, istituzioni e media internazionali. Il party prevede cooking show, live performance, trunk show con abiti tradizionali, photo booth e video booth experience. È previsto anche un ospite speciale il cui nome è ancora top secret.

KoreaME Party

Che cos'è lo Spazio Consapevole

Spazio Consapevole è un luogo pensato da Music Innovation Hub SpA e ALL4U Srl per incentivare il confronto, l'approfondimento, il dialogo su tutto ciò che riguarda il ruolo dell’arte e della musica nella trasformazione sociale. Dal 24 al 28 febbraio sono in programma panel tematici e incontri tra artisti, aziende, professionisti del settore, fondazioni, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, associazioni, docenti, studenti. Lo spazio sarà allestito in via Roma 172, nei pressi del Teatro Ariston.

Spazio Consapevole a Sanremo

Il mondo beauty entra nella settimana di Sanremo

Lancôme e Douglas sono beauty partner uﬃciali del Fuori Sanremo di Radio Italia. Dal 23 al 28 febbraio i due brand saranno presenti negli studi radiotelevisivi dell’emittente presso il Grand Hotel Londra. Qui saranno allestite, nello specifico, due Room dedicate, due hub esperienziali in cui talent e VIP potranno entrare in contatto diretto con i brand. Ci sarà spazio per attività speciali, consulenze personalizzate, momenti di engagement, possibilità di confronto con make-up artist e beauty expert. Ultra Wear Studio è lo spazio dedicato a make-up e hairstyling, pensato per la creazione di look scintillanti e pieghe impeccabili. Beauty Lounge, invece, è uno spazio dedicato esclusivamente alla skincare e alla cura della persona,dai servizi per unghie a quelli per sopracciglia.

Lancome x Douglas

Torna la Superluna a Sanremo

Superluna è un format giunto alla seconda edizione, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Prevede concerti, party, talk, stand-up comedy, podcast, incontri con ospiti e con gli artisti in gara. Lo spazio pensato per accogliere questi appuntamenti è al Portosole (in via del Castillo 17, molo C). Dal De Core Podcast ogni mattina al SIAE Stage del pomeriggio agli aftershow in compagnia di ospiti a sorpresa e musicisti, c'è tanto in programma. Il contenitore intende ricreare e amplificare l’energia del Festival, attraverso un ecosistema artistico e culturale fatto di momenti di svago, intrattenimento e divulgazione che possano accontentare ogni tipo di pubblico. È un modo per vivere Sanremo in modo autentico, vero e molto umano, incrementando relazioni e connessioni dal vivo.