Morgan non si esibirà a Sanremo 2026, salta il duetto con Chiello nella serata Cover: “Sarò dietro le quinte”

A pochi giorni dall'apertura dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, la programmazione della serata di venerdì 27 febbraio subisce una variazione significativa. Morgan non salirà sul palco dell'Ariston per l'atteso duetto con Chiello previsto per la serata delle cover. Non si tratta però di un addio al Festival, quanto di un cambio di veste artistica che sposta il musicista dalle luci della ribalta a un ruolo di supporto tecnico.

La notizia della sua assenza fisica sul palco è stata inizialmente diffusa dall'ufficio stampa del cantante tramite una nota d'agenzia. Nonostante l'aspettativa per il ritorno di Marco Castoldi davanti alle telecamere di Rai1, l'esibizione di Chiello vedrà una formazione differente da quella annunciata: ad accompagnare l'artista al pianoforte sarà infatti il musicista Saverio Cigarini.

A stretto giro è arrivata la spiegazione dello stesso Morgan attraverso i suoi canali social. L'artista ha voluto precisare che la sua collaborazione con Chiello prosegue, ma con modalità diverse per rispettare la natura del brano scelto, il capolavoro di Luigi Tenco "Mi sono innamorato di te":

La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello.