Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Morgan torna a Sanremo per le Cover: Conti e Rai hanno già digerito le critiche al Festival e le accuse di stalking?

Morgan torna al Festival di Sanremo 2026 dopo l’esclusione con Bugo e lo fa come ospite di Chiello nella serata delle Cover. La Rai ha ripreso man mano i rapporti col cantautore nonostante il processo per stalking contro di lui. Lo scorso anno il cantante criticò aspramente l’edizione di Conti.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Francesco Raiola
0 CONDIVISIONI
Morgan – ph Francesco Prandoni per Getty Images
Morgan – ph Francesco Prandoni per Getty Images

Quel "Dov'è Bugo?" pronunciato da Morgan è diventato un meme nato al Festival di Sanremo 2020 ed entrato nell'immaginario culturale nazionale. Fu l'ultima volta che Morgan salì sul palco dell'Ariston: aveva portato "Sincero" insieme a Bugo, ma i due rimasero in gara solo poche serate prima dell’esclusione, quando l'ex Bluvertigo cambiò il testo e il resto è storia della televisione. Nonostante le frizioni con la Rai a causa del processo per stalking, quest'anno il cantante tornerà su quel palco come ospite di Chiello nella serata dei duetti, la quarta di tutta la kermesse, quella del venerdì. I due si esibiranno in "Mi sono innamorato di te", un classico di Luigi Tenco.

Carlo Conti, quindi, non si è risentito per le dichiarazioni che solo lo scorso anno il cantautore fece riguardo alle canzoni che lui stesso aveva scelto. Morgan, infatti, parlando di Sanremo 2025 disse, testualmente: "Mi fa davvero schifo. Insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità". E continuò dicendo che le canzoni erano "una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote, inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti e mia figlia di quattro anni che strimpella al toy piano a confronto di Sanremo è Stockhausen". Insomma, non apprezzò le scelte del conduttore.

Nonostante ciò, però, in questi ultimi mesi i rapporti tesi tra la Rai e Morgan si sono pian piano ricuciti. Il processo per stalking non lo aveva aiutato nei suoi rapporti con la televisione pubblica. La cantautrice Angelica Schiatti, infatti, lo aveva denunciato per atti persecutori e diffamazione e il processo è ancora in essere, benché a dicembre abbia subito uno stop visto che il Tribunale di Lecco ha accolto l’eccezione di legittimità (e quindi la sospensione del processo) chiesta dagli avvocati del cantante. "Una sconfitta per tutte le donne" avevano commentato sia la cantautrice che la sua avvocata proprio a Fanpage.it. In attesa del Processo davanti alla Consulta, Morgan ha versato a Schiatti 100 mila euro a titolo di risarcimento.

Leggi altro di questo autore
Francesco
Raiola
A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemiche
Francesco
Raiola
Blanco non è in ospedale: la foto in cui è nudo su Instagram è vecchia, ancora ignoti i motivi
Francesco
Raiola
Flavio Giurato: "Il console generale? L'ultimo album in italiano. A Corsi ho detto: non farti spremere dal sistema"
Morgan e Bugo, foto di LaPresse
Morgan e Bugo, foto di LaPresse

Dopo che erano emerse le accuse e le carte della denuncia contro il cantautore sia Warner Music che la stessa Rai avevano preso le distanze. La televisione di Stato aveva rilasciato un comunicato in cui spiegava: "In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Morgan, Rai precisa che al momento non ha in essere alcun contratto con l'artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato". Insomma, una presa di distanza forte, ma le posizioni della tv di Stato si sono ammorbidite. Negli ultimi mesi, infatti, Morgan è tornato a parlare come ospite in alcuni programmi.

Ha cominciato con Ciao maschio a settembre 2025, intervistato da Nunzia De Girolamo, dove accusò Marco Mengoni di essere stato irriconoscente con lui. Poco dopo, a ottobre, fu ospite del programma Haka di Stefano Buttafuoco, mentre a novembre andò da Luca Barbareschi, che lo volle nel suo "Allegro ma non troppo". Insomma, pian piano la Rai ha cambiato idea ed è tornata a chiamare Morgan nei suoi programmi, nonostante la vicenda giudiziaria non sia ancora conclusa. Chiello, inoltre, ha pensato che fosse la cosa migliore da fare, così il 27 febbraio rivedremo il cantante su quel palco. E vista la reunion dei Bluvertigo, l'occasione era troppo ghiotta per dare contro al Sistema di mamma Rai.

Musica e Cultura
0 CONDIVISIONI
Immagine
Francesco Raiola
Giornalista dal 2005, sono responsabile dell'Area Musica di Fanpage.it dal 2013. Sono stato tra i fondatori di Agoravox Italia, e ne sono stato direttore dal 2011 al 2013. Ho scritto di musica, tra gli altri, per Freakout Magazine e Valigia Blu e sono stato relatore al Master di I° livello “Scuola di Giornalismo Post Laurea” dell'Università degli Studi di Salerno. Sono stato per diverse edizioni tra i relatori al Festival Internazionale del giornalismo di Perugia.
Immagine
Ultima ora
Niscemi
frana
Frana a Niscemi, crolla nel precipizio una palazzina di tre piani: era in bilico da giorni
Niscemi, i soldi per prevenire la frana c'erano e Schifani sapeva dei rischi: lavori mai partiti
Il governo non userà i fondi per il Ponte sullo Stretto per i danni del maltempo in Sicilia e Calabria
Perché il governo è in crisi sui soldi destinati al Ponte sullo Stretto e cosa può succedere
"Io, sfollata due volte a Niscemi: ho perso la casa 30 anni fa e ora rivivo lo stesso trauma”
Musumeci dice che il Comune non aveva segnalato il rischio frana, ma un documento lo smentisce
"Dal Trentino alla Sicilia: le regioni italiane a rischio frana", i nuovi dati Ispra e l’impatto del maltempo
Nella frana di Niscemi c’è tutto quel che non va dell’Italia Francesco Cancellato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views