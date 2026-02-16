Taratatà, stasera su Canale5 l’ultima puntata con Paolo Bonolis: ospiti e scaletta di lunedì 16 febbraio
Stasera, lunedì 16 febbraio, in onda su Canale5 la seconda e ultima puntata di Taratatà, lo show di Paolo Bonolis in onda dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Sul palco alcune delle voci più amate del panorama musicale italiano, tra duetti e reinterpretazioni, si esibiranno diversi artisti: da Annalisa a Fiorella Mannoia, da Luca Carboni a Gigi d'Alessio. L'appuntamento è dalle ore 21:20 alle ore 01:30. Una lunga notte di musica e momenti di grande intensità emotiva. Vediamo tutti gli ospiti della seconda e ultima puntata di Taratatà.
La scaletta degli ospiti di Taratatà del 16 febbraio
Lunedì 16 febbraio, in onda su Canale5, la seconda e ultima puntata di Taratatà. Paolo Bonolis lascerà spazio ad alcuni dei personaggi più rappresentativi della televisione italiana. Nello spettacolo in onda stasera vedremo:
- Alessandra Amoroso;
- Annalisa;
- Luca Carboni;
- Gigi D’Alessio;
- Fiorella Mannoia;
- Negramaro;
- Edoardo Leo.
L'intento del programma è quello di mettere al centro la musica. Nel corso della serata, gli spettatori assisteranno a reinterpretazioni, duetti e tante esibizioni dal vivo. Il palco, posizionato al centro, permetterà al pubblico presente all'evento di vivere un'esperienza ancora più immersiva e di grande impatto emotivo. L'appuntamento è alle ore 21:20. Lo show si protrarrà fino alle ore 01:30.
Dove vedere Taratatà in diretta, in streaming e in replica
Per seguire Taratatà, il nuovo programma di Paolo Bonolis, basterà sintonizzarsi su Canale5 lunedì 16 febbraio, alle ore 21:20. Sarà possibile seguire lo show anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma disponibili anche le due puntate in replica. Il programma è un format di Banijay e si avvale della regia di Luigi Antonini.