Taratatà, stasera su Canale5 l’ultima puntata con Paolo Bonolis: ospiti e scaletta di lunedì 16 febbraio

Ospiti e scaletta della seconda e ultima puntata di Taratatà

Stasera, lunedì 16 febbraio, in onda su Canale5 la seconda e ultima puntata di Taratatà, lo show di Paolo Bonolis in onda dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Sul palco alcune delle voci più amate del panorama musicale italiano, tra duetti e reinterpretazioni, si esibiranno diversi artisti: da Annalisa a Fiorella Mannoia, da Luca Carboni a Gigi d'Alessio. L'appuntamento è dalle ore 21:20 alle ore 01:30. Una lunga notte di musica e momenti di grande intensità emotiva. Vediamo tutti gli ospiti della seconda e ultima puntata di Taratatà.

La scaletta degli ospiti di Taratatà del 16 febbraio

Lunedì 16 febbraio, in onda su Canale5, la seconda e ultima puntata di Taratatà. Paolo Bonolis lascerà spazio ad alcuni dei personaggi più rappresentativi della televisione italiana. Nello spettacolo in onda stasera vedremo:

Alessandra Amoroso;

Annalisa;

Luca Carboni;

Gigi D’Alessio;

Fiorella Mannoia;

Negramaro;

Edoardo Leo.

L'intento del programma è quello di mettere al centro la musica. Nel corso della serata, gli spettatori assisteranno a reinterpretazioni, duetti e tante esibizioni dal vivo. Il palco, posizionato al centro, permetterà al pubblico presente all'evento di vivere un'esperienza ancora più immersiva e di grande impatto emotivo. L'appuntamento è alle ore 21:20. Lo show si protrarrà fino alle ore 01:30.

Dove vedere Taratatà in diretta, in streaming e in replica

Paolo Bonolis conduce Taratatà, lunedì 16 febbraio in onda l’ultima puntata

Per seguire Taratatà, il nuovo programma di Paolo Bonolis, basterà sintonizzarsi su Canale5 lunedì 16 febbraio, alle ore 21:20. Sarà possibile seguire lo show anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma disponibili anche le due puntate in replica. Il programma è un format di Banijay e si avvale della regia di Luigi Antonini.