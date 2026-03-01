Levante bacia Mara Venier a Domenica In: “Con Gaia nessuna censura, la regia non lo sapeva”

Il caso del bacio "scomparso" tra Levante e Gaia durante la serata delle cover di Sanremo 2026 approda nello studio di Domenica In. Ospite dello speciale post-Festival, la cantautrice siciliana ha voluto chiarire definitivamente quanto accaduto sul palco dell'Ariston, spegnendo le polemiche sulla presunta censura da parte della Rai: "La regia non lo sapeva, il bacio non c'era nella prova generale".

Il chiarimento di Levante sul caso censura: "Non era previsto"

Commentando l'esibizione sulle note di Gianna Nannini, Levante ha spiegato che il gesto non era stato pianificato durante le prove mattutine, cogliendo di sorpresa i tecnici. "È stato un momento bellissimo di amicizia, io e lei siamo molto affini e ci vogliamo bene", ha dichiarato l'artista a Mara Venier, ribadendo che la regia si è limitata a seguire lo zoom out concordato in precedenza, senza alcuna intenzione di nascondere il bacio. Secondo la versione ufficiale, confermata anche dai vertici Rai in conferenza stampa, lo stacco dell'inquadratura era una scelta stilistica stabilita prima che il gesto istintivo avvenisse. "Non c'è stata censura", ha insistito Levante, sottolineando come la battaglia contro l'oscuramento dei contenuti debba concentrarsi su temi più gravi: "Ci sono tanti motivi per cui dobbiamo batterci, sono importanti, ma non sono questi. C'è censura su altre cose e non su quel bacio lì".

Il bacio in diretta a Mara Venier

Per dimostrare la naturalezza del gesto e chiudere il cerchio delle discussioni, Levante ha sorpreso il pubblico con un nuovo colpo di scena. "Non c'è niente di male, dammi un bacio", ha detto Venier rivolgendosi alla cantante. Le due si sono scambiate un bacio affettuoso davanti alle telecamere, suscitando un lungo applauso da parte del pubblico in studio: il gesto a Domenica In sembra mettere la parola fine a uno dei "gialli" più discussi di questa edizione.