video suggerito

Abbiamo previsto come andranno gli Europei 2024 con l’intelligenza artificiale: i risultati dell’Italia Abbiamo chiesto a GPT-4o, il nuovo modello presentato da OpenAI, il vincitore della competizione calcistica europea. Sulla base di valutazioni ufficiali e punteggi dei siti specializzati il chatbot ha stilato una classifica con le possibilità di vittoria di ogni squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ormai ci ha preso gusto. ChatGPT non fa più neppure troppe storie a pronosticare il futuro, come invece aveva fatto quando gli abbiamo chiesto di prevedere il vincitore dell'ultima edizione di Sanremo. Con gli Europei 2024 alle porte, è arrivata l'occasione giusta per sperimentare le capacità divinatorie del nuovo modello, GPT-4o, che supera in potenza e versatilità il fratello maggiore GPT-3.5.

In attesa del primo calcio d'inizio della competizione, che sarà venerdì 14 giugno alle 21, ma soprattutto che gli azzurri scendano in campo sabato 15 giugno, abbiamo chiesto a ChatGPT di stilare la classifica con le probabilità di vittoria delle 24 squadre in gara agli Europei. Dopo il 14 luglio, quando si disputerà allo stadio Olympiastadion di Berlino la finale, potremo tornare qua e capire se il chatbot è riuscito a prevedere chi vincerà (come aveva fatto anche per il primo posto dell'Eurovision).

Come è stata creata la classifica

Il primo passo per creare la classifica non è quello di chiedere a ChatGPT chi vincerà gli Europei, ma di trovare dati attendibili. Per questo ci siamo affidati a tre fonti. Innanzitutto, abbiamo scelto di consultare i punteggi ufficiali che la FIFA, cioè la federazione internazionale del calcio, ha attribuito alle diverse squadre. Poi abbiamo preso l'indice di competitività delle nazionali europee calcolato dal CIES Football Observatory, un gruppo di ricerca svizzero specializzato in analisi statistiche sul calcio. Infine, i punteggi che il sito specializzato Sofascore ha dato alle nazionali sulla base di probabilità di vittoria e performance passate.

La combinazione delle squadre e dei punteggi l'abbiamo poi trascritta su un file Excel. Abbiamo caricato il documento direttamente su ChatGPT, senza trascrivere i dati nello spazio del prompt. Grazie a GPT-4o, infatti, è possibile caricare dei file e chiedere al chatbot di lavorare sulla base di quello che c'è scritto dentro.

Dopo il caricamento, abbiamo spiegato all'algoritmo cosa conteneva il documento e cosa volevamo ottenere: "Sulla base di questi dati, crea una classifica completa sulle 24 squadre per prevedere quale sarà la classifica finale degli Europei 2024. La probabilità di vittoria deve essere espressa in percentuale". In pochi secondi ci ha restituito la sua analisi, ma non è tutto oro quello che luccica.

I problemi che abbiamo avuto con ChatGPT-4o

Il primo problema che abbiamo incontrato si può vedere confrontando il prompt con la classifica che ci ha restituito sotto forma di tabella: i punteggi non sono espressi come probabilità di vittoria (per esempio, "la Francia ha l'80% di probabilità di vincere"), ma come percentuale rispetto al totale, cioè tutti i partecipanti alla competizione. Alla fine, infatti, sommando i punteggi si arriva al 100%.

Ma non è l'unico problema che abbiamo incontrato, e neppure l'unico tentativo che abbiamo fatto. Caricando da due account diversi lo stesso file e usando lo stesso prompt, abbiamo ottenuto risultati diversi. Per esempio, nel primo tentativo la Spagna era data al terzo posto invece del Portogallo. E anche i punteggi della classifica sono risultati diversi fra i due tentativi.

La spiegazione è semplice: ChatGPT-4o, nonostante sia un modello più avanzato rispetto al suo predecessore, rimane sempre un large language model, cioè un algoritmo che studia e simula il linguaggio umano sulla base di una grande quantità di dati testuali. Non è specializzato, quindi, in calcoli matematici o statistici.

La classifica degli Europei 2024 secondo ChatGPT

Ventiquattro squadre, una sola vincitrice. Abbiamo chiesto a ChatGPT di prevedere la classifica con le probabilità di vittoria delle nazionali agli Europei 2024. Questo è il suo pronostico.

1° posto: FRANCIA | 4.83

2° posto: INGHILTERRA | 4.75

3° posto: PORTOGALLO | 4.64

4° posto: SPAGNA | 4.64

5° posto: GERMANIA | 4.61

6° posto: BELGIO | 4.53

7° posto: ITALIA | 4.50

8° posto: PAESI BASSI | 4.50

9° posto: CROAZIA | 4.40

10° posto: DANIMARCA | 4.24

11° posto: SVIZZERA | 4.12

12° posto: UCRAINA | 4.10

13° posto: AUSTRIA | 4.04

14° posto: SERBIA | 4.03

15° posto: TURCHIA | 4.01

16° posto: POLONIA | 3.94

17° posto: UNGHERIA | 3.93

18° posto: CECHIA | 3.91

19° posto: SCOZIA | 3.91

20° posto: ROMANIA | 3.75

21° posto: SLOVENIA | 3.73

22° posto: SLOVACCHIA | 3.71

23° posto: ALBANIA | 3.65

24° posto: GEORGIA | 3.53

La previsione di ChatGPT espressa sotto forma di tabella