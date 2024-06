video suggerito

Euro 2024, il calendario delle partite e quando gioca l'Italia agli Europei Comincia il percorso dell'Italia a Euro 2024: i gironi, il calendario delle partite, quando gioca l'Italia e dove poter seguire tutte le gare degli Europei.

A cura di Ada Cotugno

Comincia il viaggio dell'Italia verso Euro 2024: la Nazionale di Luciano Spalletti volerà in Germania per difendere il titolo conquistato tre anni fa a Wembley con tanti dubbi ancora da sciogliere e la voglia di godersi il percorso il più a lungo possibile. Gli Azzurri non partono favoriti ai nastri di partenza ma proveranno a ribaltare i pronostici come successo agli ultimi Europei.

Il calendario delle partite a Euro 2024: date e orari

Il calendario completo di Euro 2024, a partire dalla fase a gironi fino alla finale di Berlino che si giocherà il 14 luglio.

Fase a gironi

14 giugno

Gruppo A: Germania – Scozia (Monaco, 21:00)

15 giugno

A: Ungheria – Svizzera (Colonia, 15:00)

B: Spagna – Croazia (Berlino, 18:00)

B: Italia – Albania (Dortmund, 21:00)

16 giugno

D: Polonia – Paesi Bassi (Amburgo, 15:00)

C: Slovenia – Danimarca (Stoccarda, 18:00)

C: Serbia – Inghilterra (Gelsenkirchen, 21:00)

17 giugno

E: Romania – Ucraina (Monaco, 15:00)

E: Belgio – Slovacchia (Francoforte, 18:00)

D: Austria – Francia (Düsseldorf, 21:00)

18 giugno

F: Turchia – Georgia (Dortmund, 18:00)

F: Portogallo – Cechia (Lipsia, 21:00)

19 giugno

B: Croazia – Albania (Amburgo, 15:00)

A: Germania – Ungheria (Stoccarda, 18:00)

A: Scozia – Svizzera (Colonia, 21:00)

20 giugno

C: Slovenia – Serbia (Monaco, 15:00)

C: Danimarca – Inghilterra (Francoforte, 18:00)

B: Spagna – Italia (Gelsenkirchen, 21:00)

21 giugno

E: Slovacchia – Ucraina (Düsseldorf, 15:00)

D: Polonia – Austria (Berlino, 18:00)

D: Paesi Bassi – Francia (Lipsia, 21:00)

22 giugno

F: Georgia – Cechia (Amburgo, 15:00)

F: Turchia – Portogallo (Dortmund, 18:00)

E: Belgio – Romania (Colonia, 21:00)

23 giugno

A: Svizzera – Germania (Francoforte, 21:00)

A: Scozia – Ungheria (Stoccarda, 21:00)

24 giugno

B: Croazia – Italia (Lipsia, 21:00)

B: Albania – Spagna (Düsseldorf, 21:00)

25 giugno

D: Paesi Bassi – Austria (Berlino, 18:00)

D: Francia – Polonia (Dortmund, 18:00)

C: Inghilterra – Slovenia (Colonia, 21:00)

C: Danimarca – Serbia (Monaco, 21:00)

26 giugno

E: Slovacchia – Romania (Francoforte, 18:00)

E: Ucraina – Belgio (Stoccarda, 18:00)

F: Cechia – Turchia (Amburgo, 21:00)

F: Georgia – Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00)

Ottavi di finale

29 giugno

38 2A – 2B (Berlino, 18:00)

37 1A – 2C (Dortmund, 21:00)

30 giugno

40 1C – 3D/E/F (Gelsenkirchen), 18:00)

39 1B – 3A/D/E/F (Colonia, 21:00)

1 luglio

42 2D – 2E (Düsseldorf, 18:00)

41 1F – 3A/B/C (Francoforte, 21:00)

2 luglio

43 1E – 3A/B/C/D (Monaco, 18:00)

44 1D – 2F (Lipsia), 21:00)

Quarti di finale

5 luglio

45 V39 – V37 (Stoccarda, 18:00)

46 V41 – V42 (Amburgo, 21:00)

6 luglio

48 V40 – V38 (Düsseldorf, 18:00)

47 V43 – V44 (Berlino, 21:00)

Semifinali

9 luglio

49 V45 – V46 (Monaco, 21:00)

10 luglio

50 V47 – V48 (Dortmund, 21:00)

Finale

14 luglio

V49 – V50 (Berlino, 21:00)

I gironi dei campionati europei di calcio in Germania

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca

Quando gioca l'Italia: partite e girone

L'Italia scenderà in campo per il suo esordio il 15 giugno alle ore 21:00 contro l'Albania per la prima partita della fase a gironi. Di seguito il calendario completo degli Azzurri, inseriti nel Gruppo B.

15 giugno ore 21: Italia-Albania

20 giugno ore 21: Spagna.Italia

24 giugno ore 21: Croazia-Italia

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Dove vedere gli Europei in TV e streaming

Tutte le cinquantuno partite degli Europei saranno trasmessi da Sky che ha acquistato i diritti per mandare in onda l'intera competizione. La Rai invece trasmetterà in chiaro gratuitamente tutte le partite dell'Italia, oltre a quelle della fase a eliminazione diretta (ossia dagli ottavi di finale in poi) e alcune sfide della fase a gironi: la tv di stato in totale mostrerà senza alcun bisogno di abbonamento 31 partite in totale, definite best match. Gli Azzurri saranno sempre visibili su Rai 1, mentre le altre gare saranno in chiaro su Rai1, Rai2, Rai SportHD.

La diretta streaming degli Europei sarà invece garantita a tutti gli abbonati Sky attraverso l'app di SkyGo che trasmetterà l'intera competizione, mentre chi lo desidera potrà abbonarsi a Now tv per non perdere nessuna partita. Le gare trasmesse sulla Rai invece potranno essere seguite in streaming su RaiPlay.