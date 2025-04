video suggerito

La storia di Pri Heldes, scesa in campo incinta di 5 mesi per non rinunciare alla semifinale La storia di Pri Heldes, giocatrice di pallavolo femminile, è scesa in campo incinta di 5 mesi nei quarti di Superlega con il Fluminenese per centrare la semifinale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pri Heldes è diventa ulteriormente la mascotte della squadra di pallavolo femminile del Fluminense. L'atleta brasiliana infatti sta continuando a giocare per cercare di aiutare le proprie compagne di squadra nonostante sia incinta di 5 mesi. La Heldes, sposata con Wesley Castro, un giocatore di basket, darà alla luce Emanuel ma non rinuncia a schiacciate e alzate per le proprie compagne di squadre. Ieri, al Maracanãzinho Gymnasium, Pri Heldes ha giocato regolarmente i quarti nella sfida contro il Sesi-Bauru valida per la qualificazione alla semifinale di Superlega.

Pri la prossima settimana entrerà nel sesto mese di gravidanza e resta un giocatrice chiave del Fluminense, guidato dall'allenatore Guilherme Schmidt. È titolare, l'anno scorso è stata capitana in assenza di Lara Nobre e sta partecipando regolarmente alla stagione, nonostante sia incinta. Ieri però è arrivata la sconfitta per 3-1 che ha negato al Fluminense l'accesso alla semifinale del torneo. Ma tantissimi tifosi brasiliani hanno apprezzato tantissimo il gesto della Heldes di scendere in campo nonostante un bimbo in arrivo.

Nonostante la gravidanza, Pri ha partecipato attivamente agli allenamenti e alle partite, sotto stretta supervisione medica. I media brasiliani rivelano come eviti solo i movimenti più rischiosi, come le cadute improvvise, ma mantiene normalmente il resto della sua performance. "Se stai bene, se sei sano, fallo", ha detto, ricordando il consiglio del medico. Pri nonostante la gravideza continua a essere titolare, dimostrando un livello di impegno ed eccellenza che ispira sia la squadra che i tifosi.

La partita persa poi dal Fluminense

La sua dedizione in campo è infatti considerata un esempio di capacità di superare gli ostacoli e di dedizione. Il suo allenatore ha apprezzato tantissimo il suo gesto. Dal punto di vista sportivo invece il Fluminense non è riuscito a superare il turno perdendo 3-0 nella partita di ritorno dopo il 3-1 dell'andata. Una sconfitta che può fare male per un obiettivo sfumato ma che sicuramente per Pri in questo momento passa in secondo piano. La settimana prossima entrerà nel sesto mese e ci sarà da capire se vorrà o potrà ancora scendere in campo.