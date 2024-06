video suggerito

Classifica gironi Europei 2024, chi passa agli ottavi: cosa dice il regolamento Il regolamento degli Europei 2024: a qualificarsi agli ottavi sono le prime 2 classificate di ogni girone più le 4 migliori terze. Ecco i criteri per la classifica esatta e cosa succede con arrivo a pari punti. C'è anche un caso speciale.

Gli Europei 2024 sono iniziati venerdì 14 giugno con la partita inaugurale vinta dalla Germania (Paese ospitante) sulla Scozia (5-1). La fase a gironi è articolata su 3 giornate e si concluderà il 18 giugno con l'ultima gara in programma (Portogallo-Repubblica Ceca). Le avversarie della Nazionale italiana di Luciano Spalletti in questa prima fase sono Albania (15 giugno), Spagna (20 giugno) e Croazia (24 giugno).

Al termine delle 3 partite passeranno agli ottavi le prime due classificate di ogni girone più le 4 migliore terze.

La classifica dei Gironi dopo la 1ª giornata

Di seguito tutte le info sulle classifica dei vari gruppi di Euro 2024

Girone A

Germania 3 punti (+4 diff. reti)

Svizzera 3 (+2)

Ungheria 0 (-2)

Scozia 0 p (-4 diff. reti)

Albania

Croazia

Italia

Spagna

Danimarca

Inghilterra

Serbia

Slovenia

Austria

Francia

Olanda

Polonia

Belgio

Romania

Slovacchia

Ucraina

Georgia

Portogallo

Repubblica Ceca

Turchia

Chi passa agli ottavi: il regolamento di Euro 2024

Quante squadre si qualificano agli ottavi di finale dopo la fase a gironi? Il regolamento di Euro 2024 spiega che a passare sono le prime due classificate in ogni gruppo, a queste si aggiungeranno le quattro migliori terze piazzate.

Vediamo nel dettaglio cosa dice il regolamento per definire la classifica esatta al termine della fase a gironi e quali sono i criteri per stabilire le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Per stabilire le posizioni in graduatoria si ricorrerà ad alcuni criteri:

maggiore numero di punti negli scontri diretti migliore differenza reti negli scontri diretti maggior numero di gol segnati negli scontri diretti migliore differenza reti generale nel girone maggior numero di gol segnati nel girone maggior numero di vittorie nel girone migliore condotta fair play del girone, calcolato su ammonizioni ed espulsioni (ogni ammonizione, 1 punto; ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta, 3 punti) migliore posizione nella classifica alle qualificazioni europee (o sorteggio se coinvolta la Germania).

Oltre a questi criteri c'è anche un caso speciale. Due squadre con lo stesso numero di punti, con lo stesso numero di gol fatti e subiti si sfidano alla terza e ultima giornata. In caso di ulteriore pareggio, l'ordine in classifica sarà stabilito con i calci di rigore.

Il regolamento sulle terze classificate. Fissati i criteri generali adesso c'è da chiarire un altro aspetto fondamentale: come si stabilisce qual è la nazionale che rientra nella lista delle 4 migliori terze che passano agli ottavi di finale. Di seguito i criteri adottati:

maggior numero di punti ottenuti nella fase a gironi miglior differenza reti nella fase a gironi maggior numero di reti segnate nella fase a gironi maggior numero di vittorie nella fase a gironi migliore condotta fair play del girone migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio se coinvolta la Germania).