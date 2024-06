video suggerito

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti nei gironi di Euro 2024: chi va agli ottavi Cosa succede agli Europei 2024 se due o più squadre arrivano a pari punti nel proprio Gruppo alla fine della fase a gironi. Tutti i criteri che vengono utilizzati da regolamento per stabilire la classifica esatta se si verifica questo caso particolare.

A cura di Alessio Pediglieri

Si stanno giocando le partite della prima fase a Gironi agli Europei 2024 e stanno arrivando i primi verdetti su quali Nazionali riusciranno a qualificarsi al secondo turno per gli ottavi, aprendo alla eliminazione diretta. I Gironi si concludono con le gare che si giocheranno il 26 giungo mentre la fase dagli ottavi in poi partirà da sabato 29 giugno. A qualificarsi sono le prime due di ogni gruppo più le migliori quattro terze. Ma può accadere anche che in classifica ci siano due o più squadre a pari punti e in questo caso ecco cosa succede in base al regolamento di Euro 2024.

Come funziona la classifica avulsa agli Europei 2024: chi passa a pari punti nel girone

Cosa accade se due o più squadre concludono la fase a gironi a pari punti in classifica? Chi sono le Nazionali che passano di diritto alla seconda fase a eliminazione diretta? La risposta è nel regolamento degli Europei, per determinare le qualificate in una graduatoria molto corta, composta da solo tre partite a testa.

In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre si considerano innanzitutto gli scontri diretti con cui si prova a determinare la miglior Nazionale per stabilire chi si qualifica al primo, secondo o (eventuale) terzo posto nel girone di Euro 2024. Se accade che anche dopo gli scontri diretti, due o più squadre risultano in ulteriore parità in questa classifica avulsa, a quel punto scatta il secondo parametro da prendere in considerazione. Si controlla quale squadra goda la miglior differenza reti negli scontri diretti e – in caso di ulteriore perfetto equilibrio – eventualmente si passa a contare il numero totale di goal segnati, sempre negli scontri diretti.

Chi va agli ottavi come prima e come seconda: i criteri

I criteri per stabilire l'esatta classifica finale e permettere la qualificazione delle Nazionali al secondo turno, il regolamento tiene presente ben otto elementi complessivi. Ecco nel dettaglio tutti i parametri presi in considerazione.

maggiore numero di punti negli scontri diretti

migliore differenza reti negli scontri diretti

maggior numero di gol segnati negli scontri diretti

migliore differenza reti generale nel girone

maggior numero di gol segnati nel girone

maggior numero di vittorie nel girone

migliore condotta fair play del girone (calcolando ammonizioni ed espulsioni )

migliore posizione nella classifica alle qualificazioni europee

Come si calcolano le migliori 4 terze se arrivano a pari punti

Un sistema praticamente identico viene utilizzato anche per stabilire l'esatto ordine delle migliori 4 terze classificate che hanno diritto a passare al secondo turno. Ecco di seguito cosa prevede il regolamento:

miglior differenza reti nella fase a gironi

maggior numero di reti segnate nella fase a gironi

maggior numero di vittorie nella fase a gironi

migliore condotta fair play del girone

migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee