video suggerito

Francia 2ª nel girone, clamoroso agli Europei: il tabellone degli ottavi ora è sbilanciatissimo La Francia si qualifica agli ottavi di finale degli Europei da seconda nel girone. La Nazionale di Deschamps fa 1-1 contro la Polonia e chiude alle spalle dell’Austria che finisce prima dopo la vittoria sull’Olanda 3-2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Francia si qualifica agli ottavi di finale degli Europei da seconda nel girone. La Nazionale di Deschamps fa 1-1 contro la Polonia che viene eliminata. Decisivo il rigore di Lewandowski che pareggia l'altro penalty messo a segno da Mbappé poco prima. I transalpini chiudono al secondo posto nel girone poiché l'Austria ha vinto contro l'Olanda 3-2. La Nazionale di Rangnick finisce prima e causa un tabellone sbilanciatissimo: Germania, Spagna, Francia e Portogallo sono tutte dalla stessa parte.

Il rigore messo a segno da Mbappé.

Il rigore di Lewandowski gela la Francia che va agli ottavi da seconda

Dopo un primo tempo terminato con il punteggio di 0-0 e tante occasioni, la Polonia ci mette tutta la buona volontà per mettere in difficoltà la Francia nella ripresa ma non ci riesce a sufficienza. Deve però ringraziare Mbappé che sfiora il gol dopo ben tre tentativi non andati a buon fine. Ma la svolta arriva poco dopo quando Dembélé viene steso da Kiwior in area di rigore: penalty per i campioni del mondo. Dal dischetto Mbappé è perfetto e col destro spiazza Skorupski segnando il gol del momentaneo 1-0. La Polonia però non molla e vuole terminare i suoi Europei con almeno un punto in classifica.

E così poco dopo arriva il pareggio sempre su rigore per un fallo di Upamecano su Swiderski in area. Dopo il check al VAR, l'arbitro italiano Guida assegna il penalty per il calcio del difensore francese sull'attaccante del Verona. Dal dischetto Lewandowski però sbaglia, para Maigan. L'arbitro fa ripetere per posizione non corretta del portiere del Milan sulla linea. Questa volta Lewandowski segna nonostante abbia calciato dallo stesso angolo. Finisce 1-1 e a causa della vittoria dell'Austria sull'Olanda la Francia chiude al secondo posto nel girone.

L'esultanza di Sabitzer.

La vittoria dell'Austria sull'Olanda che costringe la Francia al secondo posto nel girone

Una vittoria per 3-2 sull'Olanda al termine di un match spettacolare permette all'Austria di vincere a sorpresa il Gruppo D e qualificarsi come prima del girone agli ottavi di finale degli Europei 2024. Sconfitta indolore per gli indomiti olandesi che accedono comunque alla fase ad eliminazione diretta della rassegna continentale di scena in Germania.

Una vittoria quella dell'Austria figlia di una prestazione maiuscola in una gara messasi subito in discesa grazie al vantaggio arrivato dopo appena sei minuti di gioco per lo sfortunato autogol di Malen. Una vittoria figlia soprattutto di una maggiore voglia di ottenere i tre punti messa in campo dagli uomini di Rangnick che subito dopo il pareggio di Gapko, arrivato in avvio di ripresa, si sono riportati immediatamente avanti con il colpo di testa di Schmid e poi, dopo esser stati ulteriormente raggiunti dalla girata di Depay, hanno ancora una volta reagito trovando il gol del definitivo 3-2 con Sabitzer.

Il tabellone degli ottavi prende forma.

Il tabellone degli Europei sbilanciato in vista degli ottavi

Il tabellone degli Europei a partire dagli ottavi di finale mostra una situazione piuttosto sbilanciata. A sinistra infatti troviamo Spagna, Germania, Portogallo e Francia mentre dall'altra con l'Italia dovrebbe esserci quasi sicuramente l'Inghilterra e il Belgio. Ma l'attuale proiezione mostra di certo una situazione inaspettata in vista degli ottavi.