video suggerito

La classifica delle migliori terze per gli ottavi di Euro 2024: chi rischia l’eliminazione Le migliori 4 terze della fase a gironi degli Europei si qualificheranno agli ottavi di finale. La classifica attuale vede la Croazia in una situazione complicata. Ecco gli scenari e le prospettive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

La fase a gironi degli Europei sta volgendo al termine ed è tempo di verdetti. Tra questi c'è anche quello relativo alle migliori terze che si qualificheranno agli ottavi. La classifica attuale vede la Croazia a rischio dopo il pareggio nel match contro l'Italia, anche se mancano ancora i risultati di 4 gironi, e dunque altrettante terze per definire il quadro completo. Quali sono al momento le migliori terze, e chi rischia l'eliminazione? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come vengono scelte le quattro migliori terze a Euro 2024: i criteri

Se le prime e le seconde di ogni girone degli Europei si sono qualificate direttamente agli ottavi, c'è speranza anche per le terze, ma non per tutte. Ad accedere alla fase ad eliminazione diretta di Euro 2024 saranno solo le prime 4, con la classifica tra le 6 nazionali che chiudono al terzo posto che seguirà una serie di criteri, ovvero:

maggior numero di punti ottenuti nella fase a gironi;

miglior differenza reti nella fase a gironi;

maggior numero di reti segnate nella fase a gironi;

maggior numero di vittorie nella fase a gironi;

migliore condotta fair play del girone, calcolata con le seguenti penalizzazioni:ogni ammonizione: un punto;

ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti;

migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio, nel caso in cui fosse coinvolta la Germania, nazione ospitante)

Ungheria a rischio eliminazione

Quali sono le migliori terze: la classifica attuale

La classifica attuale delle migliori terze a Euro 2024 è ovviamente momentanea, visto che mancano all'appello le partite di altri 4 gironi. Al momento al primo posto c'è l'Austria, che però deve ancora scendere in campo per l'ultima partita, così come la Slovacchia che ha gli stessi punti ma una peggiore differenza reti.

L'Ungheria che ha già giocato è a quota 3 ovvero più uno su Slovenia, che si giocherà il tutto per tutto con l'Inghilterra, e Croazia. La nazionale di Dalic, dopo il pareggio con l'Italia, rischia seriamente di restare fuori, con due punti e una differenza reti di meno 3. Complicata anche la posizione della Repubblica Ceca, con un solo punto. Si giocherà tutto con la Turchia. Questa la classifica attuale.

Austria 3 (+1 differenza reti, 3 gol segnati, 2 gol subiti) Slovacchia 3 (0, 2, 2) Ungheria 3 (-3, 2, 5) Slovenia 2 (0, 2, 2) Croazia 2 (-3, 3, 6) Repubblica Ceca 1 (-1, 2, 3)

I giocatori della Repubblica Ceca

Migliori terze, chi va agli ottavi e chi esce

Ovviamente nella classifica delle miglior terze possono entrare in gioco anche altre squadre. Grande equilibrio per esempio negli ultimi gironi. In quello dell'Inghilterra tutto si deciderà all'ultima giornata con Danimarca-Serbia e Inghilterra-Slovenia. Paradossalmente anche gli inglesi potrebbero arrivare terzi, in caso di sconfitta, anche se sono i favoriti per la qualificazione come primi. Anche Olanda e Francia sono le più quotate per gli ottavi, con l'Austria dunque terza. Equilibrio totale invece nel gruppo E con 4 squadre tutte a quota 3. Decisivi gli ultimi 90′ con la Slovacchia che è quella più a rischio. Missione complicata anche per la Repubblica Ceca che avrà bisogno di una vittoria con la Turchia.

Queste le classifiche dei gironi non ancora conclusi:

Gruppo C

Inghilterra 4

Danimarca 2

Slovenia 2

Serbia 1

Gruppo D

Olanda 4

Francia 4

Austria 3

Polonia 0



Gruppo E

Romania 3

Belgio 3

Slovacchia 3

Ucraina 3



Gruppo F

Portogallo 6

Turchia 3

Repubblica Ceca 1

Georgia 1