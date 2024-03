Come giocherà l’Italia di Spalletti ad Euro 2024 col 3-4-2-1: la vera incognita è la punta Il CT Spalletti ha affermato di voler ‘provare il 3-4-2-1’ come modulo in vista di EURO 2024: in che modo giocherà Nazionale agli Europei in Germania? Qualche ipotesi in vista delle amichevoli contro Ecuador e Venezuela. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Luciano Spalletti, CT della Nazionale.

"Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai opinione", diceva James Russell Lowell. A quanto pare anche Luciano Spalletti, CT della Nazionale Italiana, ha fatto sua questa massima dopo aver dichiarato, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, di "voler provare il3-4-2-1 per tentare di mettere più a proprio agio alcuni calciatori”. Era nell’aria questa possibilità, vedendo come giocano la maggior parte delle squadre italiane, ma un endorsment così chiaro ha sorpreso un po' a pochi mesi dagli Europei.

Euro 2024 si avvicina e l’Italia, che nella fase a gironi se la vedrà con Spagna, Croazia e Albania, non avrà molto tempo per provare questa nuova soluzione considerato che dopo le due amichevoli contro Ecuador e Venezuela, che si disputeranno negli USA tra qualche giorno, i calciatori si rivedranno a Coverciano solo alla fine della stagione per preparate la competizione.

La formazione dell'Italia scesa in campo contro l'Ucraina nell'ultima gara del girone di qualificazione a EURO 2024.

Dopo aver visto la squadra di Spalletti giocare sempre con il 4-3-3, tanti tifosi si stanno chiedendo in che modo questa Nazionale potrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. Proviamo a capire insieme, anche vedendo l’andamento del campionato, quali saranno gli uomini a cui si potrebbe affidare il Commissario Tecnico.

Portieri: Donnarumma, Vicario e…

Non ci sono particolari dubbi sul capitano Donnarumma e su Vicario. Si giocano il terzo posto Provedel, Meret, Carnesecchi e Di Gregorio.

Gigio Donnarumma, capitano dell'Italia.

Difensori: blocco Inter e tante certezze

Se l’idea di Spalletti è quella di giocare con la difesa a 3 è inevitabile partire dal ‘blocco Inter' con Acerbi, Bastoni e che Darmian, jolly che può essere utilizzato anche sull’esterno o per un cambio a gara in corsa.

Buongiorno del Torino sta facendo benissimo e può giocarsi una maglia così come Calafiori del Bologna. Scalvini dell'Atalanta dovrebbe far parte del gruppo così e ci sono da valutare gli ultimi mesi di Mancini della Roma, Romagnoli della Lazio e Gatti della Juventus

Laterali: corsa e qualità per Spalletti

“(…) Mantenendo una propensione offensiva, senza tornare sempre a 5 dietro in fase di non possesso, creando equilibri che ci consentano di fare sempre la partita a viso aperto”. Queste le parole con cui il CT ha descritto le sua idea in merito agli esterni. Di Lorenzo dovrebbe essere l’uomo sulla corsia di destra e sulla sinistra il candidato principale è Dimarco.

Udogie piace molto a Spalletti e andrà valutata la parte finale di anno di Cambiaso per avere due coppie nel ruolo. Alcuni nomi come Calabria, Spinazzola, Lazzari e Biraghi potrebbero trovare spazio anche in base all loro stato di forma. Da tenere d’occhio Bellanova del Torino, che può essere l’outsider sulla fascia destra.

Darmian e Dimarco, elementi importanti dell'Inter e possibili scelte del Ct per gli Europei.

Centrocampisti: tante certezze ma può arrivare qualche sorpresa

Barella, Cristante e Frattesi hanno già il posto assegnato sull’areo per la Germania, da valutare sia Jorginho che Locatelli: entrambi sono in grado di giocare sia a 2 sia a 3. Come possibili outsider da tenere in considerazione sempre Pessina, uomo importante a EURO 20202; e le sorprese Ricci, Fabbian, Bove e Rovella.

Trequartisti o ali? Spalletti punta al mix

Sono diversi i giocatori che possono essere impiegati in questa posizione e molto dipenderà anche dall’avversario, probabilmente. Lorenzo Pellegrini sembra rinato con la cura De Rossi e si candida per un posto. Bonaventura della Fiorentina piace molto e il CT non l'ha mai negato. Andranno valutati gli ultimi mesi di stagione di Colpani, Zaniolo e Raspadori.

Per quanto riguarda i calciatori più portati a giocare come esterni, ci sarà da valutare il modo in cui arriveranno a maggio Politano, Berardi, Orsolini, Chiesa, El Shaarawy e Zaccagni: tutti bravissimi a partire da lontano e capaci di rifinire o andare direttamente in porta. In ascesa il Faraone, che sta vivendo un ottimo momento e che Spalletti conosce benisismo.

È molto probabile che il CT possa optare per un mix tra queste caratteristiche per avere sempre la possibilità di cambiare in corsa.

Federico Chiesa, jolly d'attacco azzurro.

Attaccanti: la vera incognita azzurra

Chi sarà l’attaccante della Nazionale a Euro 2024? Bella domanda. Bisognerà capire, questo le amichevoli di marzo aiuteranno un po’, il modo in cui Spalletti vorrà mettere la squadra in campo con questo modulo. Se vorrà un calciatore bravo a dialogare con i compagni o se vorrà uno che attacca la profondità sempre e comunque.

Immobile, mai convocato dall’attuale CT, è il centravanti della Nazionale campione in carica ma bisognerà capire la sua condizione a fine anno. Le percentuali di Retegui e Belotti sono in risalita rispetto a Scamacca, finora la vera delusione della stagione, ma si potrebbe valutare anche Raspadori in questo ruolo come ‘punta di manovra’ Chiesa e un altro (che sia Pellegrini o Politano) nel trio offensivo.

Mateo Rategui, uno dei candidati al ruolo di ‘punta' dell'Italia agli Europei 2024.