Sorteggi Europei 2024, orario e dove vederli in diretta TV e streaming: fasce dei gironi e avversarie dell’Italia

L'Italia di calcio oggi scoprirà le avversarie agli Europei 2024 in Germania: alle 18:00 è in programma il sorteggio dei gironi di Uefa Euro 2024 all’Elbphilharmonie di Amburgo. Gli azzurri di Spalletti, campioni in carica, sono in quarta fascia e rischiano un girone di ferro. Sono 24 le squadre che parteciperanno ai campionati europei, 21 già qualificate con le restanti 3 che verranno definite dagli spareggi. Germania, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo e Spagna le squadre testa di serie. Il sorteggio dei gironi sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Il sorteggio verrà effettuato anche da nove ex grandissimi calciatori, compreso Buffon che rappresenterà l'Italia.

Dove vedere i sorteggi dei gironi di Euro 2024 in TV e streaming: l'orario

La cerimonia del sorteggio degli Europei prenderà il via alle ore 18 e si potrà seguire in diretta TV sia su Sky Sport, sul canale 200, che in chiaro, sarà LIVE su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in streaming con Sky Go, NOW, Raiplay.it e sull'account Youtube della Uefa.

Le fasce del sorteggio, le avversarie dell'Italia ai gironi

L'Italia è nella quarta fascia del sorteggio di Euro 2024. Il girone di qualificazione ha determinato la posizione degli Azzurri che rischiano di finire in un girone di ferro e sicuramente pescheranno una delle big del calcio europeo. Il sorteggio in ogni caso sarà incompleto, perché in quarta fascia mancano i nomi di tre squadre, che usciranno dai playoff che si giocheranno nel mese di marzo.

Prima fascia: Germania, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna

Germania, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna Seconda fascia: Albania, Austria, Danimarca, Romania, Turchia, Ungheria

Albania, Austria, Danimarca, Romania, Turchia, Ungheria Terza fascia: Croazia, Olanda, Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Slovenia

Croazia, Olanda, Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Slovenia Quarta fascia: ITALIA, Serbia, Svizzera, Vincente Playoff Lega A (Galles, Finlandia, Polonia, Estonia), Vincente Playoff Lega B (Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda), Vincente Playoff Lega C (Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan)

Germania

Spagna

Francia

Portogallo

Belgio

Inghilterra

Austria

Danimarca

Turchia

Romania

Albania

Slovacchia

Repubblica Ceca

Olanda

Scozia

Slovenia

Croazia

Svizzera

Serbia

vincente playoff percorso A (Polonia-Estonia, Galles-Finlandia)

vincente playoff percorso B (Bosnia-Ucraina, Islanda-Israele)

Europei 2024, dove vedere il sorteggio dei gironi in TV: le avversarie dell'Italia Il sorteggio di Euro 2024 si terrà nel pomeriggio ad Amburgo e non inizierà prima delle ore 18. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva sia da Sky Sport, sul canale 200, che in chiaro da Rai 2. Streaming con Raiplay, Sky Go e NOW. L'Italia è solo in quarta fascia, l'ultima, e ha poche certezze. Di sicuro eviterà Serbia e Svizzera, oltre alle tre squadre che usciranno dai playoff di marzo. E sa che pescherà sicuramente una delle big del calcio europeo, che occupano l'intera prima fascia: Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, Belgio e Portogallo. Il rischio di un girone durissimo c'è.