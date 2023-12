Chi è l’autore dello scherzo dell’audio porno ai sorteggi di Euro 2024: non è la prima volta che lo fa Daniel Jarvis si è preso la paternità dello scherzo dell’audio porno ai sorteggi di Euro 2024: non è la prima volta che lo youtuber si rende protagonista di episodi simili.

Nel corso del sorteggio dei gironi di EURO 2024 alla sala da concerto Elbphilharmonie di Amburgo,in Germania, c'è stato un momento di grande imbarazzo: i presenti sono rimasti colti di sorpresa da un audio porno mentre la Serbia veniva sorteggiata nel Gruppo C insieme a Inghilterra, Danimarca e Slovenia.

I presentatori hanno tentato di andare avanti mentre tutto andava in onda davanti milioni di spettatori a casa e a centinaia di presenti in sala. Nonostante tutti abbiano cercato di rimanere professionali e di fare finta di nulla, non sono mancati sorrisi e sguardi di imbarazzo per quello che stava accadendo.

Non c'è voluto molto prima che qualcuno si prendesse il merito di uno scherzo che passerà alla storia: si tratta di Daniel Jarvis, su X conosciuto come Jarvo69, che ha confessato di essere stato lui a mettere a punto questa situazione poco prima della fine della cerimonia.

In un video dal suo account diceva: ‘Scherzo al sorteggio UEFA Euro 2024 con rumori sessuali'.

Nel video sembra che Jarvis abbia in mano un telefono cellulare e si sente ridere mentre si sentono i rumori in televisione. All'inizio dichiara anche di trovarsi ad Amburgo anche se non ha rivelato esattamente com'è riuscito a farlo.

Non è la prima volta che Jarvo69 si diverte a fare cose simili: anche lui era il protagonista dietro lo scherzo simile, ovvero con audio porno durante la copertura della BBC del replay del terzo turno della FA Cup del Wolverhampton contro il Liverpool a gennaio.

David Silva, ex stella del Manchester City che ha dato l'addio al calcio all'inizio di questa stagione, è rimasto sbalordito quando ha sentito i rumori riprodotti ad alto volume nelle vicinanze e lo stesso è accaduto anche a Michael Laudrup, ex campione danese, che sembrava altrettanto confuso durante quei momenti.