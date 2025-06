video suggerito

Alcaraz non va al matrimonio dell'amico Davidovich e il sorteggio del Queen's gli fa un brutto scherzo Carlos Alcaraz è stato invitato al matrimonio dell'amico Davidovich Fokina, ma non sarà presente. Curiosamente saranno avversari al Queen's.

A cura di Marco Beltrami

C'è anche il nome di Carlos Alcaraz tra gli invitati alle nozze del collega e connazionale Alejandro Davidovich Fokina. Quest'ultimo ha voluto condividere la gioia per il matrimonio con la stilista Paloma Amatiste a Marbella, con diversi volti noti del mondo del tennis. Tra questi anche il vincitore del Roland Garros, che però ha deciso di non partecipare.

Alcaraz invitato al matrimonio di Davidovich Fokina

Come evidenziato dalla stampa spagnola, Alcaraz, reduce da qualche giorno di vacanza a Ibiza, deve fare i conti con gli impegni lavorativi legati alla trasferta londinese. Infatti, il secondo giocatore del ranking, mentre Davidovich pronuncerà il sì, arriverà in terra britannica dove poi scenderà in campo al torneo del Queen's. La sua programmazione, dunque, gli impedisce di partecipare al matrimonio del suo amico.

Perché Alcaraz non sarà presente al matrimonio del collega spagnolo

Il destino alle volte gioca brutti scherzi: Alcaraz avrà comunque modo di fare presto gli auguri dal vivo a Davidovich Fokina, visto che i due si affronteranno proprio al Queen's. Il sorteggio del torneo sull'erba londinese ha abbinato il nome di Carlos a quello di Alejandro, e così i due tennisti che avrebbero dovuto vivere una serata di bagordi insieme si ritroveranno da avversari per la terza volta.

I primi due precedenti sono stati vinti tutti da Alcaraz, che però per la prima volta si ritroverà contro il connazionale sull'erba. Entrambi i tennisti si presenteranno all’evento con ancora addosso l’euforia delle emozioni recenti: Alcaraz, reduce dalla vacanza post trionfo al Roland Garros, ottenuto grazie alla straordinaria rimonta nella finale contro il numero uno al mondo Jannik Sinner, mentre Davidovich vivrà l’esordio da uomo sposato, con la speranza di aver smaltito in tempo i festeggiamenti.