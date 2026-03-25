L’autocritica di Sinner dopo la vittoria su Michelsen: “Devo migliorare per vincere questo torneo”

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Jannik Sinner non è ancora nella sua versione migliore, ma nei momenti che contano torna implacabile: supera Alex Michelsen in due set e vola ai quarti del Miami Open. L’azzurro si impone 7-5 7-6 dopo una battaglia intensa, contro un avversario più ostico del previsto, e prosegue la sua corsa con l’obiettivo di completare il “Sunshine Double” dopo il successo a Indian Wells.

Il match non è semplice: Sinner fatica inizialmente contro l’aggressività dello statunitense, poi cresce alla distanza, aggiusta la risposta e piazza il colpo decisivo nel dodicesimo game del primo set. Nel secondo parziale vive un passaggio a vuoto, perde il servizio e si ritrova sotto, ma reagisce da campione, recupera e si affida ancora una volta al tie-break, dove alza il livello e chiude con autorità. Un’altra dimostrazione di solidità mentale, confermata anche dalla lunga striscia vincente nei Masters 1000.

Ai quarti se la vedrà con il vincente del match tra Atmane e Tiafoe.

Sinner dopo la vittoria su Michelsen: “Il servizio mi ha aiutato molto nei momenti difficili"

Nel post partita, Sinner ha analizzato così la prestazione:

Oggi il servizio mi ha aiutato molto, soprattutto nei momenti cruciali. Anche il tie-break è stato fondamentale. Sono contento. Allo stesso tempo, so che se voglio andare lontano in questo torneo devo migliorare da fondo campo. Domani è un giorno di riposo, il che sicuramente mi aiuterà. Cercheremo di trovare un buon ritmo in allenamento. Vedremo come andrà. Ma insomma, le condizioni sono completamente diverse rispetto a ieri sera. Oggi è una partita diurna. Sono contento di come ho lottato. Cercheremo di migliorare il mio livello e vedremo come andrà. È stata una partita molto combattuta. Alex è un avversario ostico. Sono molto contento.

Alla domanda sull’adattamento tattico durante l’incontro, aggiunge: “Sì, oggi non mi sentivo al meglio. Quindi ho cercato di trovare una soluzione. Ora mi conosco un po' meglio. So che ogni giorno può essere diverso. Cerchiamo di migliorare e di andare avanti. Vedremo come andrà".