Cobolli e la cena con Berrettini e Musetti: “Matteo è una sola, è venuto senza portafoglio”

Una prova della coesione del gruppo italiano? L'ultimo racconto di Cobolli, esilarante. Il tennista azzurro direttamente da Monte Carlo ha parlato di una particolare cena in compagnia di altri celebri colleghi connazionali. Tra un sorriso e l'altro Flavio si è soffermato sul conto e sul come a suo dire Berrettini si sia fatto da parte, al contrario di un Musetti che nonostante tutto ha deciso di sdebitarsi nei suoi confronti.

Cobolli e la cena con Musetti e Berrettini, il racconto esilarante

Con il suo solito modo di fare da guascone, Cobolli ai microfoni di Sky ha deliziato gli ascoltatori con retroscena simpatici sull'ultima cena di gruppo con i colleghi Berrettini e Musetti. Matteo ha tradito le aspettative di Flavio, quando si è arrivati al momento fatidico: "Berrettini non si è volontariamente portato il portafoglio per non pagare. Io mi sono proposto, ma Musetti si è intenerito perché la scorsa volta avevo pagato io, quindi ha detto: ‘Devo pagare io'".

Berrettini definito una sola, Musetti si sdebita con Cobolli

Nonostante la simpatica sottolineatura dell'atteggiamento di Lorenzo, Cobolli ha riconosciuto il suo essere inattaccabile al contrario di Berrettini: "Ho visto delle difficoltà quando ha dovuto scrivere i numeri della carta di credito per un conto abbastanza elevato, però devo dire che alla fine la più grande sola è Matteo, perché venire a cena senza portafoglio, con tutto il tavolo più piccolo di lui, è irrispettoso".

Appuntamento ora a Roma per la resa dei conti culinaria. Matteo Berrettini giocherà in casa e quindi non potrà esimersi, o forse no: "Quindi sicuramente la cena che faremo a Roma la pagherà Matteo, però ha già detto che cucinerà lui, quindi sicuramente non pagherà". Atmosfera rilassata e complice nel gruppo italiano protagonista di tanti successi, individuali e di squadra. Da domani si farà sul serio, anche se Musetti giocherà al secondo turno come Sinner, contro uno tra Vacherot e Majchrzak. Cobolli e Berrettini hanno un destino comune, visto che affronteranno un qualificato.