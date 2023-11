Quando si giocano gli spareggi per la qualificazione agli Europei I playoff per le qualificazioni a Euro 2024 si disputano tra il 21 e il 26 marzo 2024. La formula degli spareggi prevede tre mini gironi di 4 nazionali: due partite di semifinale e una finale, tutte in gara secca.

Gli spareggi per determinare le ultime tre nazionali qualificate agli Europei 2024 si disputano tra il 21 e il 26 marzo 2024. I playoff rappresentano l'ultima opportunità per accedere al torneo continentale in Germania e completeranno il tabellone a 24 squadre della fase finale.

Chi partecipa ai playoff? A giocarsi il tutto per tutto nelle ultime gare ancora a disposizione sono le 12 nazionali che non sono riuscite a qualificarsi attraverso il normale percorso dei gironi. Ad affrontarsi saranno le quattro migliori piazzate nelle classifiche Lega A, B, C di Nations League che non si sono già qualificate con una limitazione (come si legge nel regolamento Uefa): le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C non possono essere inserite in un percorso di spareggio con squadre più alte nel ranking.

C'è ancora una postilla che serve a definire il quadro degli spareggi: se sono meno di quattro le squadre di un girone che prendono parte ai playoff, la casella che resta vacante sarà occupata dalla vincitrice del girone meglio classificata in Lega D (l'Estonia).

Il sorteggio degli abbinamenti sarà effettuato presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, giovedì 23 novembre: allora saranno definiti i tre mini-gironi di quattro nazionali dai quali scaturiranno le 3 vincitrici qualificate. La formula dei playoff prevede tre mini gironi di 4 nazionali: due partite di semifinale in gara secca da disputare in casa della migliore classificata in Nations League, 1ª contro 4ª e 2ª contro 3ª; finale con sede da designare attraverso estrazione.

Nelle ultime sette edizioni degli Europei ci sono stati ben sei spareggi, l'ultima volta che sono stati giocati in gara secca risale a Euro 1996 quando si affrontarono Olanda e Repubblica d'Irlanda. A partire da Euro 2020 la formula è cambiata ricalcando quella attuale: per la prima volta le nazionali hanno dovuto superare più di un turno e, a differenza delle edizioni precedenti, hanno avuto accesso al beneficio dei playoff in base al piazzamento in Nations League.