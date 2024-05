video suggerito

Quando iniziano gli Europei di calcio 2024 in Germania: le date delle partite Euro 2024 si terrà in Germania e prenderà il via venerdì 14 giugno. La finale sarà in programma a Berlino domenica 14 luglio. L’Italia è nel Gruppo B e sfiderà Croazia, Albania e Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gli Europei di calcio 2024 prenderanno il via in Germania a giugno. La data ufficiale che darà il via a Euro 2024 è venerdì 14 giugno quando, dopo la cerimonia di apertura, la Germania padrona di casa scenderà in campo contro la Scozia per la prima partita della fase a gironi dei campionati europei. Tra le 24 squadre qualificate c'è anche l'Italia, chiamata a difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021. La rosa azzurra è ancora in via di definizione con il ct Spalletti che ha definito la lista dei 30 pre-convocati. La finale è in programma a Berlino domenica 14 luglio.

Quando si giocano gli Europei 2024: la data di inizio

La 17ª edizione dei campionati Europei di calcio si tiene in Germania, che organizzò già quella del 1988. Ventiquattro le squadre al via, come nelle due precedenti edizioni. Non c'è una grande favorita, anche se la Francia parte leggermente avanti. L'Italia giocherà con Albania (il 15 giugno), Spagna (il 20 giugno) e Croazia (il 24 giugno). Gli Europei prenderanno il via venerdì 14 giugno con la gara inaugurale tra la Germania, padrona di casa, e la Scozia.

Il calendario delle partite degli Europei in Germania

Venerdì 14 giugno

Ore 21: Germania-Scozia (gruppo A)

Sabato 15 giugno

Ore 15: Ungheria-Svizzera (gruppo A)

Ore 18: Spagna-Croazia (gruppo B)

Ore 21: Italia-Albania (gruppo B)

Domenica 16 giugno

Ore 15: Polonia-Olanda (gruppo D)

Ore 18: Slovenia-Danimarca (gruppo C)

Ore 21: Serbia-Inghilterra (gruppo C)

Lunedì 17 giugno

Ore 15: Romania-Ucraina (gruppo E)

Ore 18: Belgio-Slovacchia (gruppo E)

Ore 21: Austria-Francia (gruppo D)

Martedì 18 giugno

Ore 18: Turchia-Georgia (gruppo F)

Ore 21: Portogallo-Repubblica Ceca (gruppo F)

Mercoledì 19 giugno

Ore 15: Croazia-Albania (gruppo B)

Ore 18: Germania-Ungheria (gruppo A) Ore 21: Scozia-Svizzera (gruppo A)

Giovedì 20 giugno

Ore 15: Slovenia-Serbia (gruppo C)

Ore 18: Danimarca-Inghilterra (gruppo C)

Ore 21: Spagna-Italia (gruppo B)

Venerdì 21 giugno

Ore 15: Slovacchia-Ucraina (gruppo E)

Ore 18: Polonia-Austria (gruppo D)

Ore 21: Olanda-Francia (gruppo D)

Sabato 22 giugno

Ore 15: Georgia-Repubblica Ceca (gruppo F)

Ore 18: Turchia-Portogallo (gruppo F)

Ore 21: Belgio-Romania (gruppo E)

Domenica 23 giugno

Ore 21: Svizzera-Germania (gruppo A)

Ore 21: Scozia-Ungheria (gruppo A)

Lunedì 24 giugno

Ore 21: Albania-Spagna (gruppo B)

Ore 21: Croazia-Italia (gruppo B)

Martedì 25 giugnoOre 18: Francia-Polonia (gruppo D)

Ore 18: Olanda-Austria (gruppo D)

Ore 21: Danimarca-Serbia (gruppo C)

Ore 21: Inghilterra-Slovenia (gruppo C)

Mercoledì 26 giugno

Ore 18: Ucraina-Belgio (gruppo E)

Ore 18: Slovacchia-Romania (gruppo E)

Giovedì 27 giugno

Ore 21: Georgia-Portogallo (gruppo F)

Ore 21: Repubblica Ceca-Turchia (gruppo F)

Sabato 29 giugno

Ore 18: ottavo di finale (seconda gruppo A vs seconda gruppo B)

Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo A vs seconda gruppo C)

Domenica 30 giugno

Ore 18: ottavo di finale (vincente gruppo C vs terza gruppo D/E/F)

Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo B vs terza gruppo A/D/E/F)

Lunedì 1° luglio

Ore 18: ottavo di finale (seconda gruppo D vs seconda gruppo E)

Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo F vs terza gruppo A/B/C)

Martedì 2 luglio

Ore 18: ottavo di finale (vincente gruppo E vs terza gruppo A/B/C/D)

Ore 21: ottavo di finale (vincente gruppo D vs seconda gruppo F)

Venerdì 5 luglio

Ore 18: quarto di finale

Ore 21: quarto di finale

Sabato 6 luglio

Ore 18: quarto di finale

Ore 21: quarto di finale

Martedì 9 luglio

Ore 21: semifinale

Mercoledì 10 luglio

Ore 21: semifinale

Domenica 14 luglio

Ore 21: finale