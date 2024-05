video suggerito

I 30 pre-convocati dell'Italia di Spalletti per Euro 2024: ci sono Scamacca e Fagioli, fuori Locatelli

Euro 2024 è sempre più vicino. Luciano Spalletti ha scelto i calciatori che effettueranno il ritiro a Coverciano. Il c.t. ne ha scelti 30, quattro di questi saranno esclusi e rimaranno a casa. Buona parte dei nomi era ampiamente prevista, ma le sorprese cmq non mancano. Sono presenti anche i nomi di Fagioli e Ricci. Fuori Locatelli e Bonaventura. I calciatori si ritroveranno a Coverciano il 31 maggio. La lista definitiva dell'Italia verrà diramata da Spalletti il 6 giugno, nove giorni prima dell'esordio, che avverrà con l'Albania il 15 giugno.

Il listone è enorme, ma in realtà i dubbi di Spalletti sono molto pochi. Il c.t. proprio pochi giorni fa aveva detto che l'elenco dei 26, che in Germania disputeranno gli Europei, era in buona parte fatto. I ballottaggi sono pochi. Bisogna sciogliere solo alcuni dubbi. Si parte da una grande certezza: il modulo, o meglio dalla difesa da tre che produrrà probabilmente un 3-4-2-1.

I pre-convocati di Spalletti per Euro 2024

Portieri: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Provedel (Lazio), Vicario (Tottenham);

Difensori: Acerbi (Inter), Bastoni (Inter), Bellanova (Torino), Buongiorno (Torino), Calafiori (Bologna), Cambiaso (Juventus), Darmian (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Mancini (Roma), Scalvini (Atalanta),

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Fagioli (Juventus), Folorunsho (Verona), Frattesi (Inter),, Jorginho (Arsenal), Pellegrini (Roma), Ricci (Torino);

Attaccanti: Chiesa (Juventus), El Shaarawy (Roma), Orsolini (Bologna), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio).

I ballottaggi di Spalletti e i calciatori sicuri per gli Europei

I portieri saranno tre, con Donnarumma e Vicario sicuri e il ballottaggio tra Meret e Provedel, preferito a Carnesecchi. In difesa troverà spazio Calafiori, che fin qui non era mai stato convocato ed esordirà probabilmente in una delle due amichevoli di giugno (con Turchia o Bosnia). I difensori saranno una decina. Certi gli interisti Acerbi, Bastoni e Darmian, oltre a Di Lorenzo. Buongiorno e Calafiori se la giocano con Mancini e Scalvini. Poi gli esterni. Sicuri Dimarco e Cambiaso, ci spera Bellanova.

A centrocampo ci sono una serie di calciatori certi di volare in Germania e cioè Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho e Pellegrini. Potrebbe essercene convocato Folorunsho, che il c.t. conosce bene. Outsider Ricci e Fagioli, che partono più indietro.

Per l'attacco invece il discorso è semplice, dipenderà dal numero degli attaccanti scelti. Chiesa, Raspadori, Retegui e Scamacca hanno il posto garantito. Bisognerà capire se Spalletti a quei quattro aggiungerà un calciatore o altri due. Orsolini ed El Shaarawy quelli messi meglio.

Le partite dell'Italia a Euro 2024

Non è il più semplice dei gironi quello in cui è finita l'Italia, che esordirà sabato 15 giugno contro l'Albania. Poi gli Azzurri sfideranno la Spagna, giovedì 20 giugno, e la Croazia, lunedì 24. Le prime due si qualificano agli ottavi, ma anche quattro delle sei terze passano il turno.