Perché Spalletti ha convocato Fagioli per gli Europei dopo 25 minuti giocati negli ultimi 7 mesi Nicolò Fagioli è presente nella lista dei pre-convocati della Nazionale Italiana in vista di EURO 2024: perché Spalletti ha chiamato il centrocampista della Juventus dopo 25 minuti giocati negli ultimi 7 mesi.

A cura di Vito Lamorte

C'è Nicolò Fagioli tra i pre-convocati di Luciano Spalletti per il raduno della Nazionale Italiana in vista del ritiro di Coverciano per EURO 2024. Una chiamata a sorpresa per il centrocampista della Juventus, che è stato fermo per tutta la stagione a causa della squalifica per il ‘caso scommesse' e ora potrebbe trovare posto nella rosa che dovrà difendere il titolo di campione d'Europa conquistato nel 2021.

Il classe 2001 ha rimesso piede in campo nella partita contro il Bologna, pareggiata per 3-3 dai bianconeri, dopo sette mesi di stop: al 71′ della partita contro i rossoblù Paolo Montero ha deciso di farlo entrare e di fargli assaggiare il ritmo partita dopo mesi passati solo ad allenarsi e a muoversi nelle partitelle in famiglia. Il suo bilancio stagionale recita 25 minuti giocati e vedremo se giocherà nell'ultimo turno di campionato.

Perché Spalletti ha convocato Fagioli dopo la squalifica

Perché Fagioli è stato convocato da Spalletti per il ritiro a Coverciano prima degli Europei? Il CT vuole valutarlo da vicino per capire se potrà essere utile alla causa in Germania oppure no. Il giocatore della Juventus avrà qualche giorno di tempo per mettersi in mostra durante la preparazione e, vista la chiamata, non è escluso che venga lanciato titolare nell'ultima gara di campionato contro il Monza per mettere minuti nelle gambe.

La domanda che si stanno ponendo in tanti è: perché Fagioli è stato convocato e Locatelli no? Si tratta di due calciatori diversi per caratteristiche fisiche e tecniche, ed è probabile che Spalletti lo ritinga più adatto all'idea di centrocampo che ha per il torneo continentale. Per quanto riguarda il discorso della forma fisica, a meno che non finisca tra i quattro ‘tagliati, non sarebbe un titolare fisso (almeno queste sono le indicazioni che emergono) e in qualche settimana si potrebbe allineare agli altri per essere pronto in caso di chiamata del CT dalla panchina.

Sotto il piano disciplinare, invece, Spalletti ha sempre parlato di questi qua squalificati come elementi da riabilitare, che hanno sbagliato comportamenti ma che semplicemente dovevano fare un percorso per potersi rimettere in linea per poter tornare a disposizione.

Perché Fagioli è stato squalificato per 7 mesi

Nicolò Fagioli è stato squalificato per il caso scommesse illegali per 12 mesi, di cui 5 mesi commutati nella partecipazione ad un piano terapeutico finalizzato alla cura della ludopatia e di incontri pubblici. Oltre alla squalifica che lo ha tenuto fuori per 7 mesi il calciatore della Juventus è stato punito con una sanzione economica di 12.500 euro.

I convocati dell'Italia in vista di EURO 2024

Luciano Spalletti ha convocato 30 calciatori per il ritiro che precederà gli Europei in Germania: quattro verranno rimandati a casa perché le rose dovranno essere composta da 26 giocatori.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).