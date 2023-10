Squalifica di 7 mesi per Fagioli, la Procura accetta il patteggiamento: stagione finita Nicolò Fagioli ha trovato l’accordo per il patteggiamento con la Procura Federale, che a breve infliggerà una squalifica di 7 mesi al calciatore della Juventus per il caso scommesse.

A cura di Alessio Morra

L'accordo tra le parti è stato raggiunto. Il patteggiamento è stato accettato dal Procuratore Federale Chiné. Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, a meno di clamorose e inaspettate sorprese, riceverà sette mese di squalifica per il caso scommesse. Inoltre riceverà cinque mesi di pene accessorie. In più l'impegno a fare da testimonial per sensibilizzare i giovani sul problema della ludopatia.

Quello di Nicolò Fagioli è stato il primo nome a venire fuori tra quelli dei calciatori implicati nel caso scommesse. Il nome dello juventino in realtà già da un paio di mesi era finito nelle carte della Procura di Torino, che lo aveva iscritto nel registro degli indagati. Nell'ultima settimana si è andati di corsa. Il calciatore, che si è autodenunciato, ha chiesto il patteggiamento al Procuratore Federale Chiné, che lo ha accolto. E ciò porta dunque a una squalifica molto inferiore rispetto a quanto inizialmente era stato previsto (rischiava fino a tre anni).

Nicolò Fagioli ha 45 presenze con la Juventus (3 gol e 6 assist)

Il giocatore ha raccontato tutto, si è messo a nudo, ha parlato apertamente della sua passione per il gioco, parlando di ludopatia. Negli ultimi colloqui con la Procura, oltre agli avvocati che lo seguono c'è stato anche lo psichiatra Paolo Jarre, che sta seguendo il giocatore nel suo percorso contro la ludopatia.

Il calciatore juventino, ad ogni modo, ha visto abbattersi la sua pena per aver prestato una valente collaborazione alla Procura Federale. La notizia dell'accordo sul patteggiamento è stata riportata da Sky, ma dovrà essere soprattutto ufficializzata dalla Procura Federale. La squalifica partirà dal momento in cui verrà ratificata. Considerato che il campionato di Serie A terminerà il 26 maggio 2024 se saranno ratificati i sette mesi di squalifica si potrà dichiarare praticamente conclusa la stagione di Fagioli.

Manca l'ufficialità, ma è una formalità. Il Procuratore Chiné ora dovrà informare il Procuratore Generale dello Sport presso il Coni, il Prefetto Ugo Taucer, che potrà formulare rilievi entro dieci giorni. Successivamente ci sarà il via libera del Presidente FIGC Gravina che sentirà il Consiglio federale sulla questione.

Trascorreranno ulteriori quindici giorni, i cosiddetti tempi tecnici, nei quali si dovrà decidere sulla congruità della sanzione e in assenza di osservazioni giungerà la squalifica, che calcolando tutto dovrebbe ufficialmente arrivare tra circa un mese. Ciò significa che Fagioli tornerà a disposizione per la stagione 2024-2025.