Su Italia-Svizzera aveva capito tutto l’intelligenza artificiale: così ChatGPT ha previsto la sconfitta L’Italia è uscita dagli Europei di calcio maschile contro la Svizzera. Negli ottavi di finale gli Azzurri hanno perso 2-0 in una partita dominata dagli avversari. Parecchie ore prima della gara avevamo previsto la sconfitta con ChatGPT: secondo l’intelligenza artificiale le probabilità di vittoria della Svizzera erano del 58.2%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

È successo ancora. Per questa edizione degli Europei di calcio maschile abbiamo deciso di usare l’intelligenza artificiale per prevedere il risultato delle partite in cui ha giocato l’Italia. Con Italia-Spagna ha funzionato, con Italia-Croazia anche e ora possiamo dirlo. ChatGPT è riuscito a prevedere anche la sconfitta dell’Italia contro la Svizzera, conseguenza della partita disastrosa giocata dagli Azzurri a Berlino.

Un risultato a cui si accompagnano i dubbi sul ct Luciano Spalletti e il timore che anche i prossimi Mondiali si rivelino un flop. Le previsioni sui risultati dell’Italia prima di iniziare questi campionati erano diverse, anche se sapevamo che doppiare il successo di Euro 2020 sarebbe stato difficile. Prima dell’inizio del campionato anche ChatGPT aveva piazzato l’Italia al settimo posto.

Una premessa. In questi giorni sono girate parecchie previsioni sviluppate da intelligenze artificiali di varia natura. Quelle a cui ci riferiamo qui sopra sono state fatte tutte da noi. Il nostro intento non era offrire un assist ai siti di scommesse ma mostrare i processi con cui l’intelligenza artificiale, o almeno quella in commercio, sono in grado di elaborare dei dati per dare delle previsioni. La notizia è che ChatGPT ci ha preso. E non è la prima volta.

I precedenti: dal Festival di Sanremo all’Eurovision

Abbiamo usato ChatGPT anche in passato, per prevedere il vincitore del Festival di Sanremo, edizione 2024, e per prevedere il vincitore dell’Eurovision. In entrambi i casi ci abbiamo preso. Al primo posto sul podio del Festival c’era Angelina Mango, al secondo Geolier. Anche Madame aveva ripreso stupita la nostra classifica. All’Eurovision invece il risultato è stato meno preciso. Al primo posto l’intelligenza artificiale aveva piazzato Nemo, l’artista proveniente dalla Svizzera. Sempre al primo posto però metteva anche Angelina Mango. Lo svizzero ha vinto, la cantante italiana invece è arrivata settima.

Il segreto delle previsioni con l’intelligenza artificiale

Lo abbiamo ripetuto molte volte. I software che fanno parte della famiglia di algoritmi definiti come intelligenza artificiale non sono in grado di prevedere il futuro. Possono però fare delle analisi sui dati che esistono e più i dati sono consistenti, più le analisi saranno accurate. Per fare questo tipo di analisi quindi è stato fondamentale scegliere le fonti, anche perché ChatGPT non ha dati aggiornati in tempo reale. L’archivio di ChatGPT-4o è aggiornato per sua stessa ammissione a settembre 2021.